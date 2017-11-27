Dursun Özbek'ten sert Tudor açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, E-Spor 1905 GSYİAD lansmanında açıklamalar yaptı. Özbek'in Igor Tudor'un takımdaki geleceği hakkında net konuştu. Başkan Özbek, "Hocamızla yollarımızı ayırmak gibi bir planımız yok" dedi.İşte Özbek'in açıklamaları;