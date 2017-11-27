YASİN Öztekin, Galatasaray'da unutulmaya yüz tutmuşken yeniden konuşulan isim oldu. Alanyaspor karşısında belki de kaderinin ilk 11'e aldırdığı adamdı Yasin... Feghouli cezalıydı ve Tolga da ısınırken sakatlanınca, bir anda kendini tünelden takımla birlikte sahaya girerken buldu.



DERBİDE DE ŞANSI YÜKSEK

Bu sezon ilk kez ilk 11'de yer aldı ve bunun hakkını verdi. 1 gol-1 asistle Galatasaray'a adeta maçı kazandıran adam oldu. Çalışmasının, pes etmemesinin karşılığını almıştı... Dip yapmışken bir anda yeniden gözde olan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş derbisinin de ilk 11'ine göz kırpıyor. Yasin geldiği noktayı özetlerken, "Hayatta hiçbir şey rastlantı değildir" ifadesini kullandı. 30 yaşındaki futbolcu, "Çalışmamın karşılığı bir şekilde gelecekti, böyle geldi. Ekstra çalıştım ve şansımı zorladım. Bu bir işaret, kaderimi yaşadım. Devamı elbette olacak. Görev aldığım sürece Galatasaray'a hizmetim yine en üst düzeyde devam edecek" dedi.

Böyle oyna, közünü ben yenilerim

GEÇTİĞİMİZ hafta sosyal medyada nargile içerken görüntülenen Yasin tepki çekmişti. Sarıkırmızılı bir taraftarın sosyal medyadan, "Sen böyle oyna, közünü bizzat ben yenilerim nargileci" mesajı büyük ilgi gördü.



ASLANLAR GİBİ OYNADI!

Yasin, 1 gol-1 asistle yıldızı olduğu Aytemiz Alanya maçında gözle görülmeyen başka önemli işler de yaptı. 2 kilit pas attı, 2 kez adam geçti, 3 kez serbest vuruş aldı. Serdar ve Ndiaye kadar (3) top çaldı, 1 şut engelledi, 56 kez topla buluştu. Yasin, Süper Lig'de ilk 11'de sahaya çıktığı son üç maçta 2 gol attı.



Yasin Öztekin, sarı-kırmızılı takımda 126 resmi müsabakada 55 gole doğrudan katkı yaptı. Toplam 27 gol-28 asistlik performans sergiledi.