Lato’ya büyük protesto

Tudor’un ilk 11’de şans verdiği oyuncu bir kez daha beklenini veremeyince taraftarlar tarafından ıslıklandı. Hırvat hoca da tepkilerden nasibini aldı

Son haftaların formsuz ismi Latovlevici, Alanyaspor maçında taraftarın tepkisini çekti. Tudor'un 11'de oynattığı Rumen futbolcu yine varlık gösteremezken topa her değdiğinde ıslıkla protesto edildi. Tudor, bunun üzerine tribüne dönüp "Ne yapıyorsunuz?" diyerek kollarını iki yana açtı. Tribünler Tudor'a da tepki gösterirken Hırvat hoca, 71. dakikada ıslıklar eşliğinde Lato'yu kenara alıp Linnes'i sahaya sürdü.



İKİYE BÖLÜNDÜLER

Latovlevici dün akşam ayağına her top geldiğinde ıslıklanırken bir grup taraftarda buna tepki göstererek "Islıklayan taraftar defolun gitsin" tezahüratı yapıyor.