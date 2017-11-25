Sezona fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar,karşılaşmasıyla başlayan zorlu maçlar serisinde ağır yara almıştı. 4 maçlık periyotta sadece lig sonuncusui'ni deviren, .Bahçe ile berabere kalırken deplasmanda Trabzonspor ve Başakşehir'e yenilmişti. Özellikle 5-1'lik hezimet İgor Tudor'a olan güvenin ne kadar sallantıda olduğunu ispatladı. Cimbom bugünkarşısında 'Ya tamam ya devam' maçına çıkacak. Olası puan kaybında İgor Tudor'un görevinde kalması imkansız gibi. Bazı futbolcular için de kadro dışı kararı gelebilir.Türk Telekom Stadı'nda Aytemiz Alanya'yı ağırlayacağı maç 19.30'da başlayacak ve mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek., Akdeniz temsilcisiyle daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. İstanbul'da 5-1, Alanya'da 3-2 kazandı. Sarı-kırmızılılar bugün kazanıp hem Başakşehir maçının yaralarını biraz olsun sarmak hem de Beşiktaş derbisine kayıpsız çıkmak istiyor.