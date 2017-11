Tudor'dan çarpıcı Beşiktaş derbisi yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Aytemiz Alanyaspor galibiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 2 - 0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hırvat teknik direktör, "Yalan haber yazan basın mensuplarına göre, bugün 1,5 puan kazandık. Başakşehir'e karşı kazansaydık 3 puan kazanacaktık" diye konuştu.



Aytemiz Alanyaspor karşısında 2-0 kazanan Galatasaray'da maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Tudor'un hedefinde basın mensupları vardı.



Toplantıda basın mensuplarının sayısının az olduğunu gören Tudor, "Eğer kaybetseydik, 50 kişi olurdu. Biraz önce yaptığım röportajda bugün 1,5 puan kazandığımızı söyledim. Çünkü siz öyle bir algı oluşturuyorsunuz ki, bugün kazanılan galibiyet 1,5 puan kazandırıyor, Başakşehir maçında galibiyet 3 puan kazandırıyor. Bazı arkadaşlarıma şunu söylüyorum, sizdeki problem, sahte bir hikaye oluşturuyorsunuz. Bir anda bir kahraman ortaya çıkarıyorsunuz, sonra yerin dibine sokuyorsunuz. Ya siyah, ya beyaz. Ama biz tiyatro ya da sinemada değiliz. Çalışıyoruz, terliyoruz, kazanmak için her şeyi yapıyoruz. Ama öyle bir havaya sokuluyor ki, bir yenilgiden sonra sanki ligi kaybediyoruz" dedi.



"BENİ KÖTÜ ADAM OLARAK İLAN ETTİNİZ"



Kendisinin kötü adam ilan edildiğini belirten Igor Tudor, "Sizler 1 yenilginin ardından ligi kaybettiğimizi ilan ettiniz. Beni kötü adam olarak ilan ettiniz. Ama sonra da burası Türkiye diyorsunuz. Bunu yapan sizlersiniz. Aslında daha içler acısı bir durum var. Beni kötü hoca olarak lanse ediyorsunuz ama şu anda Galatasaray lider. Sizin hayatınızda durum bu ama gerçek futbol hayatında durum bu. Ben ne siyahım ne de beyaz. 1 maçta kötü hoca olamam. Galatasaray da 1 maçta ligi kaybetmez. İlk haftalarda da şampiyonun son 3 maçta belli olacağını söylemiştim. Yine aynı fikirdeyim. Sistemle ilgili yorumlarınız var. Gençlerbirliği önünde 5-1 kazandık, sistemle ilgili kimse bir şey demedi. Başakşehir'e gittik ve 5-1 kaybedince çift forvetle sahaya çıktığımızı yazdılar" ifadelerini kullandı.



"BUGÜN PUAN KAYBETSEYDİK SİZE GÖRE BEN AYRILIYORDUM"



Yardımcısı Ayhan Akman için yapılan eleştiriler hakkında da konuşan Tudor, "Diğer taraftan Ayhan hocanın bana çok şey söylemediğini yazıyorsunuz. Ayhan Akman mükemmel bir kişilik ve mükemmel bir futbol adamı. Bunları yaptığınız zaman Ayhan Akman'ı bitirmeye çalışıyorsunuz. Sizlere göre bizler sinema aktörüyüz. Öyle bir hava oluşturuluyor ki, size göre aktörler sürekli değişmeli ve şov devam etmeli. 2 hafta önce mükemmel bir hocaydım ve bir anda değiştim. Ayhan hoca, takım arkadaşlarımız ve herkes bu yarışın içinde ter akıtıyor. Başakşehir'in 1 maçı eksik ama 3 puan öndeyiz, Beşiktaş'tan 6 puan öndeyiz. ama öyle bir ortam oluştu ki, bugün kaybetseydik, size göre ben ayrılıyordum. Bu kesinlikle bana ve ekibime sıfır saygı anlamındaydı. Haklı olduğumu biliyorsunuz. Siz de bir şeyleri değiştirin ve sahada işimizi yapmamıza engel olmayın. 10 tane yeni oyuncu getirdik. 10 tane Messi getirdik de, 5 maç sonra şampiyon mu olacağız. 5 maçta bu havaya soktunuz. Ama geçen hava hafta soktuğunuz hava tam tersi. Haklı olduğum için saygılıyım sizlere karşı" şeklinde konuştu.



"ORTADA HERHANGİ BİR KRİZ YOK"



Takımda herhangi bir sistem değişikliği olmadığını söyleyen Tudor, "Sadece Fenerbahçe karşısında ilk 20 dakika 3'lü savunma yaptık. Trabzon'da 4-3-3 oynadık. Başakşehir'de biraz değişiklik yaptık çünkü eksiklerimiz vardı. En önemlisi takvim. İlk başta daha kolay maçlarımız vardı, son dönemde daha zor maçlara çıktık. Herhangi bir kriz yok ortada. Eğer olsaydı, Gençlerbirliği'ne 5 gol atamazdık, bugün 20 şut çekemezdik. Östersunds'u örnek vereceksiniz, burada beni herkesin öldürmesi gerekiyor. Östersunds'u çok kötü bir takım gibi gösterdiniz ama şu anda Östersunds gruptan çıktı. Gazeteci olmak, bunu en iyi şekilde yorumlamak gerekir. Bu kadar rezil bir takımsa, Athletic Bilbao'ya karşı kazanamaz ve gruplardan çıkamaz. Mesela Beşiktaş maçı inanılmaz bir maç olacak. Hayati bir maç gibi yansıtılacak, ama bakıldığı zaman bu maçtan sonra 20 maç daha var. Yine ligin şampiyonu son 3 maçta belli olacak. Ama sizin için bu haber değeri taşımıyor" dedi.



"BAŞKAN TAKIMI KONTROL EDEMEDİĞİMİ DÜŞÜNÜRSE YOLLARI AYIRIR"



Kendilerine her zaman yakın bir başkanları olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Zeki bir başkanımız var. Hocasına destek veriyor. Ne zaman ki hocayla yolları ayırması gerektiğini düşündüğü ana kadar desteğini veriyor. Bu çok normal. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Neyi iyi, neyi kötü yapıyoruz diye konuşuyoruz. Başkan ne zaman bu takımı kontrol edemediğimi düşünürse o zaman teşekkür edip yolları ayırır. Her hafta gelir Florya'ya. Başakşehir mağlubiyeti gerçekten kabul edilemez kötü bir mağlubiyet. Benim ve oyuncularımın canını yaktı. Başakşehir maçını kaybedebilirsiniz. Bu normal. Geçen sene son dakikaya kadar şampiyonluk yarışı veren bir Başakşehir var. Trabzon'a gidip de kaybedebilirsiniz. Şu anda 3 puan öndeyiz. Konuştuğumuz takımlar ikinci yarıda bizim sahamıza gelecekler. O zaman da ev sahibi avantajıyla kazanma şansımız daha da artacak. Başakşehir maçını dikkatli şekilde analiz ederseniz yüzde 50 gibi bir maçtı. Rakibin 5 şutu var ve 5 golü var. Ama ben kendimi de oyuncuları da eleştiriyorum. Bireysel hatalar yaptık. Onlar bireysel hataları minimum seviyede yaptılar ve bu şekilde galibiyet geldi. Sistemimizden dolayı yenilmedik. Eren Derdiyok'la sahaya çıktım, altyapıdan bir forvetle oyuna başlamadık. Rakibimiz daha az hata yaptı" diye konuştu.



Eleştirilerinin doğru habercilik yapmayanlara olduğunu ifade eden Tudor "Mutlaka sizin aranızda çok doğru insanlar var. Güçlü bir giriş yaptığım için özür diliyorum. Bu konuşma doğru olmayanlaraydı" şeklinde konuştu.