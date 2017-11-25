Nasılsın Gomis, mutlu musun?
İstanbul’dan Ankara’ya gitmek için yola çıkan İnfantino, kaldığı otelin spor salonuna giden Gomis’i lobide görünce selamlaşma yaşandı. İkili arasında kısa süren, samimi bir sohbet gerçekleşti. Konu; Türkiye, Galatasaray ve Gomis’in formuydu
FIFA Futbol Zirvesi için geçtiğimiz çarşamba akşamı İstanbul'a gelen FIFA Başkanı Gianni İnfantino, konakladığı Beşiktaş'taki Shangri-La Bosphorus otelden dün sabah saatlerinde Ankara'daCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı buluşma için ayrıldı. Futbolun patronu lobide kendisini almaya gelen aracı beklerken, düzenli olarak aynı otelin spor salonunda idmana gitmeden önce özel olarak çalışma yapan Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis ile karşılaştı.
TÜRKİYE'YE GELMEK EN DOĞRU KARARIM
İkili arasında önce sıcak bir selamlaşma yaşandı. FIFA Başkanı, Gomis'e, "Nasılsın" diye sordu… Fransız yıldız "İyiyim" dedikten sonra aynı şekilde karşılık verdi. İnfantino'nun "İstanbul'da mutlu musun?" sorusuna Galatasaray'ın golcüsü, "Burada her şey mükemmel. İstanbul zaten muhteşem bir şehir. Türk halkının futbola olan sevgisi anlatılmaz. Sadece kendi takımımıntaraftarları değil, rakip takım taraftarlarından da sevgi ve saygı görüyorum" dedi. Türkiye'deki futbol sevgisine golleriyle karşılık vermek için daha çok çalışma gereği duyduğunu da anlatan Gomis, "Bana gösterilen sevgiye en iyi şekilde karşılık vermek istiyorum. Şu an burada da idmana gitmeden önce ekstra idman için buluyorum. İstanbul için zaten fazla bir şey söylemeye gerek yok. Buraya gelerek çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum" diye konuştu. İkili kısa sohbetin ardından vedalaştı.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:17
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
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