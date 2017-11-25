Galatasaray'ın 11'i belli oldu
Süper Lig'de averajla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 13. hafta maçında bu akşam Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Geçen hafta Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilerek taraftarlarını üzen sarı-kırmızılı takım, sahasında Aytemiz Alanyaspor müsabakasından 3 puanla ayrılarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak.
Galatasaray'ın 11'i belli oldu: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Tolga, Selçuk, Ndiaye, Belhanda, Garry Rodrigues, Gomis
Alanyaspor'un 11'i belli oldu: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Fofana, Sackey, Efecan, Emre Akbaba, Maniatis, Mbilla
STAT: Türk Telekom
HAKEM: Hüseyin Göçek
SAAT: 19.30
YAYIN: beIN SPORTS 1
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:33
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Cimbom transferde şova hazırlanıyor!
Toplam 12
Yorum
celil OLMAZ BU TRANSFER
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Ebrar sezonu kapattı
Toplam 2
Yorum
CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
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Bursaspor'un N'Doye beklentisi
Toplam 3
Yorum
ReyizDamDuy 120miyon yuro reyizin bedeli garadenizdeki findukçucnun sesi :d
Galatasaray'ın 11'i belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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