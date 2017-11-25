 Galatasaray - Alanyaspor | CANLI – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Galatasaray - Alanyaspor | CANLI

    Galatasaray - Alanyaspor | CANLI

    Süper Lig'de averajla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 13. hafta maçında bu akşam Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

    Geçen hafta Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilerek taraftarlarını üzen sarı-kırmızılı takım, sahasında Aytemiz Alanyaspor müsabakasından 3 puanla ayrılarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak.

    Galatasaray'ın 11'i belli oldu: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Tolga, Yasin, Ndiaye, Belhanda, Garry Rodrigues, Gomis

    Alanyaspor'un 11'i belli oldu: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Fofana, Sackey, Efecan, Emre Akbaba, Maniatis, Mbilla

    STAT: Türk Telekom
    HAKEM: Hüseyin Göçek
    SAAT: 19.30
    YAYIN: beIN SPORTS 1

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    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:28
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