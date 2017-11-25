Cimbom'un gözdesinden 3'üncü hat-trick!
Fransa 2'nci Lig'de Nimes forması giyen Türkiye U-21 Milli Takımı'nın golcüsü Umut Bozok, bir sezon içinde 3'üncü kez hat-trick yaptı.
2017-2018 sezonu öncesi 150 bin euro'ya Fransa Ulusal Lig ekibi Consolat Marsilya'dan Nimes'e transfer olan genç oyuncu, bu sezon 2'nci Lig'de 15 maçta 13 gol atma başarısı gösterdi. Umut Bozok, Brest, Quevilly ve Bourg en Bresse maçlarında da 3'er gole imza atarak yıldızlaştı.
?GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE
Performansıyla Galatasaray'ın da gündemine gelen genç futbolcu, farklı yaş gruplarında da giydiği milli takım formasıyla 10 maçta 6 gol kaydetti. Henüz A Milli Takım seviyesinde oynamayan genç futbolcunun, Türkiye A Milli Takım ve Fransa A Milli Takım formalarını giyme olasılığı bulunuyor.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:09
-
Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
-
Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
-
Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
Cimbom'un gözdesinden 3'üncü hat-trick! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.