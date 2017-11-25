Cimbom transferde şova hazırlanıyor!
Galatasaray'dan Emre Mor ve Çağlar Söyüncü sürprizi! Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın, devre arasında Emre Mor ve Çağlar Söyüncü için teklif yapacağı iddia edildi. Galatasaray'ın Emre Mor'u kiralamak, Çağlar Söyüncü'yü de bonservisiyle almak için şartları zorlayacağı öğrenildi.
Galatasaray, transferde şova hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, ocak ayında iki yerli oyuncuyu renklerine katmak için harekete geçmeyi planladığı öne sürüldü.
Yönetimin hedefinde Celta Vigo'da forma giyen genç yıldız Emre Mor ile Freiburg'un ve milli takımın başarılı stoperi Çağlar Söyüncü bulunuyor. G.Saray yönetimi, transfer döneminde Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Emre Mor'u kiralamak istiyor. Çağlar Söyüncü ise bonservisiyle transfer edilecek.
ÇAĞLAR'A 6 MİLYON EURO!
2019 sonrası gündeme gelecek olan yabancı sınırı nedeniyle yerli oyuncuların önümüzdeki dönemde daha değer kazanacağını düşünen sarı-kırmızılılar, öncelikle Emre ve Çağlar'ı ikna etmeye çalışacak.
İki yıldızın da G.Saray'ın teklifine sıcak bakması bekleniyor. Cimbom; Emre'yi kiralamak için 1.5 milyon Euro'yu, Çağlar'ı almak için ise 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:36
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
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