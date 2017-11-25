Cimbom transferde şova hazırlanıyor!

Galatasaray, transferde şova hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, ocak ayında iki yerli oyuncuyu renklerine katmak için harekete geçmeyi planladığı öne sürüldü.



Yönetimin hedefinde Celta Vigo'da forma giyen genç yıldız Emre Mor ile Freiburg'un ve milli takımın başarılı stoperi Çağlar Söyüncü bulunuyor. G.Saray yönetimi, transfer döneminde Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Emre Mor'u kiralamak istiyor. Çağlar Söyüncü ise bonservisiyle transfer edilecek.



ÇAĞLAR'A 6 MİLYON EURO!

2019 sonrası gündeme gelecek olan yabancı sınırı nedeniyle yerli oyuncuların önümüzdeki dönemde daha değer kazanacağını düşünen sarı-kırmızılılar, öncelikle Emre ve Çağlar'ı ikna etmeye çalışacak.



İki yıldızın da G.Saray'ın teklifine sıcak bakması bekleniyor. Cimbom; Emre'yi kiralamak için 1.5 milyon Euro'yu, Çağlar'ı almak için ise 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.