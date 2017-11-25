 Cimbom transferde şova hazırlanıyor! – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Cimbom transferde şova hazırlanıyor!

    Cimbom transferde şova hazırlanıyor!

    'dan ve sürprizi! Süper Lig'in lideri 'ın, devre arasında ve için teklif yapacağı iddia edildi. Galatasaray'ın Emre Mor'u kiralamak, Çağlar Söyüncü'yü de bonservisiyle almak için şartları zorlayacağı öğrenildi.

    , transferde şova hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, ocak ayında iki yerli oyuncuyu renklerine katmak için harekete geçmeyi planladığı öne sürüldü.

    Yönetimin hedefinde Celta Vigo'da forma giyen genç yıldız ile Freiburg'un ve milli takımın başarılı stoperi bulunuyor. G.Saray yönetimi, transfer döneminde Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği 'u kiralamak istiyor. ise bonservisiyle transfer edilecek.

    ÇAĞLAR'A 6 MİLYON EURO!
    2019 sonrası gündeme gelecek olan yabancı sınırı nedeniyle yerli oyuncuların önümüzdeki dönemde daha değer kazanacağını düşünen sarı-kırmızılılar, öncelikle Emre ve Çağlar'ı ikna etmeye çalışacak.

    İki yıldızın da G.Saray'ın teklifine sıcak bakması bekleniyor. Cimbom; Emre'yi kiralamak için 1.5 milyon Euro'yu, Çağlar'ı almak için ise 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:36
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