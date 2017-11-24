 Yönetimden Donk talebi – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    24 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yönetimden Donk talebi

    Yönetimden Donk talebi
    YÖNETİM, kadroda kendisine yer bulamayan Ryan Donk'un rotasyona dahil edilmesini istiyor. Özellikle Fernando'nun yokluğu, Ndiaye ve Tolga'nın formsuz olduğu dönemde tecrübeli oyuncunun fizikli yapısı sayesinde takıma yararlı olabileceği görüşü paylaşıldı.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:48
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