 Muslera’ya göz koydu – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Muslera’ya göz koydu

    Muslera’ya göz koydu

    Gallardo, River Plate yönetiminden Uruguaylı kalecinin alınmasını istedi

    Başakşehir hezimeti sonrası 5 gol yemesi nedeniyle eleştirilen isimler arasında yer alan Fernando Muslera, River Plate ile anılıyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate Teknik Direktörü Gallardo, Muslera'yı istiyor. Gallardo'nun yönetime 3 isim verdiği ve uzun zamandır takip ettiği eski gözdesi Uruguaylı eldivenin de bu adaylar arasında ilk sırada yer aldığı bildirildi.

    Muslera, Galatasaray kariyeri boyunca 257 karşılaşmada süre alırken, bu süreçte 4 Türkiye Kupası, 3 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Süper Kupa şampiyonluğu zaferleri yaşadı.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:28
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