Galatasaray'da yine son dakika hüsranı!
Galatasaray, son 10 sezonda transfer döneminin son gününde yapılan transferlerden bekleneni alamadı.
Galatasaray'da 2008'de Serkan Kurtuluş'la başlayan, Elano, Misimovic, Cris, Pandev, Grosskreutz ve De jong'la devam eden son dakika transferlerine bu sezon başında Latovlevici, Denayer ve Carrasso eklendi.
Fransız kaleci Carrasso, henüz süre alamazken, Denayer ve Latovlevici ligde forma giydikleri maçlarda hayal kırıklığı yarattı. Sarı-Kırmızılı kulübün son 10 yılı icelendiğinde takıma katkı sağlayan tek son hafta transferi Portekizli Bruma oldu.
Carrasso: Fransız kaleci tecrübesi nedeniyle tercih edildi.
Nigel De Jong: Hollandalı orta saha, 'Yeni Melo' diye alınmıştı.
Jason Denayer: Belçikalı stoper 2. kez Aslan'a kiralık geldi.
SON ON YILIN SON HAFTA TRANSFERLERİ
2008 Serkan Kurtuluş
2009 Elano
2010 Misimovic, İnsua
2011 Sercan Yıldırım
2012 Cris
2013 Bruma
2014 Pandev, Dzemaili, Tarık Çambal
2015 Grosskreutz
2016 De Jong
2017 Latovlevici, Denayer, Carrasso
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Sabah
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:57
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Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 4
Yorum
Nuri Ben Başakşehir kulübünü seven birisiyim, fakat bu paylaşımı terbiyesizlik olarak görüyorum ve uefa'ya daha önem verselerdi daha çok severdik
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Real de çıksa fark etmez
Toplam 1
Yorum
selim HEKES SEMARMIS ,REAL DE CIKSA BARCA DE CIKSA FARK ETMEZMIS! BESIKTASIN YANEBILECEK TEK BASEL VAR.DUA EDELIM O CIKSIN
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Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 4
Yorum
34okan34 hadi ordan şımarıklar sizi.yenilseydiniz ne yazacaktınız acaba.
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