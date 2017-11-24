Galatasaray'da yine son dakika hüsranı!

Galatasaray'da 2008'de Serkan Kurtuluş'la başlayan, Elano, Misimovic, Cris, Pandev, Grosskreutz ve De jong'la devam eden son dakika transferlerine bu sezon başında Latovlevici, Denayer ve Carrasso eklendi.



Fransız kaleci Carrasso, henüz süre alamazken, Denayer ve Latovlevici ligde forma giydikleri maçlarda hayal kırıklığı yarattı. Sarı-Kırmızılı kulübün son 10 yılı icelendiğinde takıma katkı sağlayan tek son hafta transferi Portekizli Bruma oldu.



Carrasso: Fransız kaleci tecrübesi nedeniyle tercih edildi.

Nigel De Jong: Hollandalı orta saha, 'Yeni Melo' diye alınmıştı.

Jason Denayer: Belçikalı stoper 2. kez Aslan'a kiralık geldi.



SON ON YILIN SON HAFTA TRANSFERLERİ



2008 Serkan Kurtuluş

2009 Elano

2010 Misimovic, İnsua

2011 Sercan Yıldırım

2012 Cris

2013 Bruma

2014 Pandev, Dzemaili, Tarık Çambal

2015 Grosskreutz

2016 De Jong

2017 Latovlevici, Denayer, Carrasso

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Sabah