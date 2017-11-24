 Galatasaray'da yine son dakika hüsranı! – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Galatasaray'da yine son dakika hüsranı!

    Galatasaray'da yine son dakika hüsranı!

    Galatasaray, son 10 sezonda transfer döneminin son gününde yapılan transferlerden bekleneni alamadı.

    Galatasaray'da 2008'de Serkan Kurtuluş'la başlayan, Elano, Misimovic, Cris, Pandev, Grosskreutz ve De jong'la devam eden son dakika transferlerine bu sezon başında Latovlevici, Denayer ve Carrasso eklendi.

    Fransız kaleci Carrasso, henüz süre alamazken, Denayer ve Latovlevici ligde forma giydikleri maçlarda hayal kırıklığı yarattı. Sarı-Kırmızılı kulübün son 10 yılı icelendiğinde takıma katkı sağlayan tek son hafta transferi Portekizli Bruma oldu.

    Carrasso: Fransız kaleci tecrübesi nedeniyle tercih edildi.
    Nigel De Jong: Hollandalı orta saha, 'Yeni Melo' diye alınmıştı.
    Jason Denayer: Belçikalı stoper 2. kez Aslan'a kiralık geldi.

    SON ON YILIN SON HAFTA TRANSFERLERİ

    2008 Serkan Kurtuluş
    2009 Elano
    2010 Misimovic, İnsua
    2011 Sercan Yıldırım
    2012 Cris
    2013 Bruma
    2014 Pandev, Dzemaili, Tarık Çambal
    2015 Grosskreutz
    2016 De Jong
    2017 Latovlevici, Denayer, Carrasso
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    Sabah

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:57
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