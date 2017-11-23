Krizin adı Fernando!
Brezilyalı’nın Alanya karşısında oynamayacak olması Hırvat hocayı sıkıntıya soktu. Bu futbolcunun alternatifleri Selçuk, Ndiaye ve Tolga’nın beklentilerin altında kalması Tudor’un gözünü korkuttu
ALTERNATiFLER VE RAKAMLAR
BELHANDA'NIN YÜZDESİ DÜŞÜK
GALATASaray 'ın oyun aklı Fernando geride kalan 12 haftada maç başına 71.3 pas yaptı, yüzde 89.8 isabet sağladı. Orta saha oyuncuları arasında Fernando'ya pas sayısında yaklaşan tek isim 54.2 pasla Belhanda... Onun ise yüzdesi sadece 77.7.
NDİAYE UZUN TOP ATABİLECEK Mİ?
SARI-KIRMIZILILAR, orta sahasında 4.5 uzun top atan Fernando'nun yokluğunda uzun toplar, sadece 2.1 ortalaması olan Ndiaye'ye kalabilir.
SELÇUK İNAN TOP ÇALAMIYOR
MAÇ başına 2.8 top çalmayla oynayan Fernando'nun bu görevini Selçuk üstlenirse (0.8) sekteye uğrayabilir. Ayrıca maç başına 2.1 top kesen Fernando'nun yokluğunda, Tolga (1.3) ve Belhanda'nın (0.8) ekstra performans sergilemesi gerekir.
UZAKLAŞTIRMADA SIKINTI VAR
Fernan do'nun yokluğunda orta sahanın top uzaklaştırma işi de sıkıntı olacak. Maç başına 2.6 uzaklaştırma yapan sambacının oynamayacağı maçta Tolga Ciğerci (1), Belhanda (1) ve Ndiaye'nin (0.5) istatistikleri İgor Tudor'u düşündürüyor.
BU sezon performansıyla G.Saray'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Fernando, İgor Tudor'u zora soktu! Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Brezilyalı yıldızın Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek olması Hırvat teknik adamın kafasını karıştırdı. kredisi kalmadı Son 4 maçta 8 puan kaybeden ve galibiyetten başka düşüncesi olmayan sarı-kırmızılılarda, sambacının görevini üstlenecek isim henüz belirlenmedi. Oyunun her iki yönünü kullanan ve maç başına 71.3 pas yapan Fernando'nun alternatiflerinin beklentilerin altında olması İgor Tudor'un gözünü korkuttu.
SELÇUK YETİŞEMEDİ
YÜZDE 89.8 pas isabeti sağlayan Fernando'nun ardından Belhanda yüzde 77.7 ile oynarken, Ndiaye ve Selçuk'un istatistikleri Brezilyalı'nın uzağında kalıyor. Tudor; son iki maçını kazanan Alanya karşısında Fernando'nun yerine oynatacağı isim için idmanlarda denemelere devam ediyor.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:47
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda hayatin yasamin icinde olan hersey var,sporda futbolda,fesatlik kiskanclik sevgi ask,saygi acizlik zayiflik öfke saygi kin nefret hersey
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda bu bir görevse yapmam gerekiyosa esitsizlik veya adaletsizlik icinse egiti isteyene veriom,cünki futbol hayatdir icinde hayatin icindekiler
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Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 4
Yorum
Barzinho Ole bır sey olmaz bazı taraftarlara yon veren eller oldugu surece ve bız taraftar olmayı bıle bılmıyoruz
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