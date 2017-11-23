Krizin adı Fernando!

ALTERNATiFLER VE RAKAMLAR



BELHANDA'NIN YÜZDESİ DÜŞÜK

GALATASaray 'ın oyun aklı Fernando geride kalan 12 haftada maç başına 71.3 pas yaptı, yüzde 89.8 isabet sağladı. Orta saha oyuncuları arasında Fernando'ya pas sayısında yaklaşan tek isim 54.2 pasla Belhanda... Onun ise yüzdesi sadece 77.7.



NDİAYE UZUN TOP ATABİLECEK Mİ?

SARI-KIRMIZILILAR, orta sahasında 4.5 uzun top atan Fernando'nun yokluğunda uzun toplar, sadece 2.1 ortalaması olan Ndiaye'ye kalabilir.



SELÇUK İNAN TOP ÇALAMIYOR

MAÇ başına 2.8 top çalmayla oynayan Fernando'nun bu görevini Selçuk üstlenirse (0.8) sekteye uğrayabilir. Ayrıca maç başına 2.1 top kesen Fernando'nun yokluğunda, Tolga (1.3) ve Belhanda'nın (0.8) ekstra performans sergilemesi gerekir.



UZAKLAŞTIRMADA SIKINTI VAR

Fernan do'nun yokluğunda orta sahanın top uzaklaştırma işi de sıkıntı olacak. Maç başına 2.6 uzaklaştırma yapan sambacının oynamayacağı maçta Tolga Ciğerci (1), Belhanda (1) ve Ndiaye'nin (0.5) istatistikleri İgor Tudor'u düşündürüyor.



BU sezon performansıyla G.Saray'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Fernando, İgor Tudor'u zora soktu! Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Brezilyalı yıldızın Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek olması Hırvat teknik adamın kafasını karıştırdı. kredisi kalmadı Son 4 maçta 8 puan kaybeden ve galibiyetten başka düşüncesi olmayan sarı-kırmızılılarda, sambacının görevini üstlenecek isim henüz belirlenmedi. Oyunun her iki yönünü kullanan ve maç başına 71.3 pas yapan Fernando'nun alternatiflerinin beklentilerin altında olması İgor Tudor'un gözünü korkuttu.



SELÇUK YETİŞEMEDİ

YÜZDE 89.8 pas isabeti sağlayan Fernando'nun ardından Belhanda yüzde 77.7 ile oynarken, Ndiaye ve Selçuk'un istatistikleri Brezilyalı'nın uzağında kalıyor. Tudor; son iki maçını kazanan Alanya karşısında Fernando'nun yerine oynatacağı isim için idmanlarda denemelere devam ediyor.