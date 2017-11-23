"G.Saray, Fransa'da görmediğim takdir ve sevgiyi verdi"
Galatasaray'ın Fransız forvet oyuncusu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımda, Olympique Marsilya'da oynadığı döneme göre daha çok sevgi gördüğünü ve kendinden beklentinin daha yüksek olduğunu söyledi.
Geçen sezonu Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Marsilya'da kiralık olarak geçiren Gomis, ülkesindeki RMC Sport radyosunda, eski kulübü, Galatasaray, eski takım arkadaşı Patrice Evra ve gelecekle ilgili projeleri hakkında konuştu.
Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynadığını ve çok mutlu olduğunu dile getiren Gomis, "Fransa'da yeteri kadar fark edilmese de Galatasaray önemli bir kulüp. Orada Marsilya'dan daha çok sevgi görüyorum ve beklenti daha fazla. Pişman değilim, sayfayı çevirdim artık. Galatasaray bana geçen sezon sonunda Fransa'da görmediğim takdir ve sevgiyi verdi." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten mutlu olduğunu belirten Gomis, şimdilik ligi en iyi şekilde bitirip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedeflediğini, uzun vadede ise 4-5 yıl üst düzeyde futbol oynayıp, kariyerine devam etmeyi planladığını kaydetti.
32 yaşındaki Fransız futbolcu, Olympique Marsilya Kulübü'ndeki eski takım arkadaşı Evra'nın aldığı cezaya ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:
"Evra da bir insan. Zayıf bir anında yaptığı hareket nedeniyle cezalandırıldı. Cezasını çekecek. Fakat antrenman anında ona bu hareketi yapan ve Marsilya taraftarı arasında küçük bir grubu oluşturan kişilerin de cezalandırılması gerekiyor."
Evra, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Vitoria Guimaraes-Olympique Marsilya mücadelesi öncesinde, saha kenarında bir taraftara tekme atmış, bu hareketi sonrası 30 Haziran 2018'e kadar tüm UEFA kulüp organizasyonlarından men edilmişti. Bu ceza üzerine Olympique Marsilya da Evra ile anlaşmalı olarak sözleşmesini sona erdirmişti.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:05
-
Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda hayatin yasamin icinde olan hersey var,sporda futbolda,fesatlik kiskanclik sevgi ask,saygi acizlik zayiflik öfke saygi kin nefret hersey
-
Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda bu bir görevse yapmam gerekiyosa esitsizlik veya adaletsizlik icinse egiti isteyene veriom,cünki futbol hayatdir icinde hayatin icindekiler
-
Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 4
Yorum
Barzinho Ole bır sey olmaz bazı taraftarlara yon veren eller oldugu surece ve bız taraftar olmayı bıle bılmıyoruz
"G.Saray, Fransa'da görmediğim takdir ve sevgiyi verdi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.