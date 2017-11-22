"G.Saray, Fransa'da görmediğim takdir ve sevgiyi verdi"

Geçen sezonu Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Marsilya'da kiralık olarak geçiren Gomis, ülkesindeki RMC Sport radyosunda, eski kulübü, Galatasaray, eski takım arkadaşı Patrice Evra ve gelecekle ilgili projeleri hakkında konuştu.

Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynadığını ve çok mutlu olduğunu dile getiren Gomis, "Fransa'da yeteri kadar fark edilmese de Galatasaray önemli bir kulüp. Orada Marsilya'dan daha çok sevgi görüyorum ve beklenti daha fazla. Pişman değilim, sayfayı çevirdim artık. Galatasaray bana geçen sezon sonunda Fransa'da görmediğim takdir ve sevgiyi verdi." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten mutlu olduğunu belirten Gomis, şimdilik ligi en iyi şekilde bitirip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedeflediğini, uzun vadede ise 4-5 yıl üst düzeyde futbol oynayıp, kariyerine devam etmeyi planladığını kaydetti.

32 yaşındaki Fransız futbolcu, Olympique Marsilya Kulübü'ndeki eski takım arkadaşı Evra'nın aldığı cezaya ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Evra da bir insan. Zayıf bir anında yaptığı hareket nedeniyle cezalandırıldı. Cezasını çekecek. Fakat antrenman anında ona bu hareketi yapan ve Marsilya taraftarı arasında küçük bir grubu oluşturan kişilerin de cezalandırılması gerekiyor."

Evra, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Vitoria Guimaraes-Olympique Marsilya mücadelesi öncesinde, saha kenarında bir taraftara tekme atmış, bu hareketi sonrası 30 Haziran 2018'e kadar tüm UEFA kulüp organizasyonlarından men edilmişti. Bu ceza üzerine Olympique Marsilya da Evra ile anlaşmalı olarak sözleşmesini sona erdirmişti.