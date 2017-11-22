 Galatasaray evinde mağlup – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Galatasaray evinde mağlup

    Galatasaray evinde mağlup

    - Galatasaray, EuroLeague Kadınlar A Grubu beşinci maçında CCC Polkowice ile karşı karşıya geldi. Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 72-67’lik sonuçla mağlup ayrıldı.

    Galatasaray maça Olivia Epoupa - İrem Naz Topuz - Özge Kavurmacıoğlu - Jelena Dubljevic - Gintare Petronyte beşiyle başladı.
    Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı. İkinci periyotta oyunun kontrolünü eline alan konuk takım soyunma odasına 47-34 önde girdi. Üçüncü periyotta sarı-kırmızılılar Merve - Petronyte - Dubljevic üçlüsünden gelen basketlerle aradaki farkı 3 sayıya kadar indirmeyi başardı ve rakibine molayı aldırdı (51-54). Moladan etkili dönen konuk takım, çeyreğin bitimine iki dakika kala skoru 62-51'e getirdi. Kalan sürede gelen karşılıklı basketlerle final periyoduna 64-57 Polkowice üstünlüğüyle girildi.
    Tempolu geçen 4. periyodun son 30 saniyesine 3 sayı geride giren sarı-kırmızılılar, mücadeleden 72-67 mağlup ayrıldı.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:25
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