Galatasaray evinde mağlup
- Galatasaray, EuroLeague Kadınlar A Grubu beşinci maçında CCC Polkowice ile karşı karşıya geldi. Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 72-67’lik sonuçla mağlup ayrıldı.
Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı. İkinci periyotta oyunun kontrolünü eline alan konuk takım soyunma odasına 47-34 önde girdi. Üçüncü periyotta sarı-kırmızılılar Merve - Petronyte - Dubljevic üçlüsünden gelen basketlerle aradaki farkı 3 sayıya kadar indirmeyi başardı ve rakibine molayı aldırdı (51-54). Moladan etkili dönen konuk takım, çeyreğin bitimine iki dakika kala skoru 62-51'e getirdi. Kalan sürede gelen karşılıklı basketlerle final periyoduna 64-57 Polkowice üstünlüğüyle girildi.
Tempolu geçen 4. periyodun son 30 saniyesine 3 sayı geride giren sarı-kırmızılılar, mücadeleden 72-67 mağlup ayrıldı.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:25
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Mesut’u F.Bahçe’ye Almanlar da yazdı
Toplam 6
Yorum
Egeli FB li FB adi altinda bos bos konusanlar var sanki FB kimseyi almadida mesutu alamayacak aldigindada kacacak delik olmadik bahane ararsiniz
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Beşiktaş'ta dev kazanç! Kasa doldu
Toplam 8
Yorum
aslan Fenerbahcem bu basarinin da üstüne cikacaktir seneye iyi bir yapilanmayla hedefimiz CL sampiyonlugu.Sonra herkes bizi konuscak gerisi hikaye
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F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu!
Toplam 5
Yorum
gerçekobjektif Dirar varken aatıfı yazanlar futbol bilgisi olmayan cahillerdir , NET.
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