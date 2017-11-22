Galatasaray elinden kaçırdı, United alıyor
Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan, ancak bonservissiz bir şekilde Celtic'e giden Moussa Dembele, Manchester United'in radarına girdi.
''ADI GALATASARAY İLE ANILMIŞTI''
Geçen sezonun başında Celtic'e gitmeden adı Galatasaray ile anılan ve hatta sarı kırmızılılarla ön sözleşme yaptığı dahi iddia edilen Dembele daha sonra Celtic'in yolunu tutup 2016/17 sezonunda 31 gol atmıştı.
Celtic scoutu David Moss geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dembele'yi ve menajerini her gün arayıp ciddi şekilde ilgilendiklerini belli ederek oyuncuyu transfer etmeyi başardıklarını açıklamıştı.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:47
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Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
fbcan çok değerli bir hareket olacaktır bu. Futbolcular da gitse tam süper olurmuş aslında.
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Orman: "Cenk'in serbest kalma bedeli 150 milyon Euro..."
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Cimbom2000 Tmm Cenk bu sene iyi oynuyor ama 150million.biraz fazla havalardasın FikretBaşkan.biraz ufaktan git.
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 23
Yorum
fbcan türk oyuncu çıkmıyor diye de ağlarsınız sonra çıkanları da yerin dibine sokana kadar uğraşırsınız. cenk türkiye için önemli bir oyuncu
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