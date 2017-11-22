 Galatasaray elinden kaçırdı, United alıyor – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Galatasaray elinden kaçırdı, United alıyor

    Galatasaray elinden kaçırdı, United alıyor

    Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan, ancak bonservissiz bir şekilde Celtic'e giden , 'in radarına girdi.

    Fransız basınına göre, sezon sonunda Zlatan İbrahimovic ile yollarını ayırması beklenen United'in, Celtic'in başarılı golcüsü Dembele'yi listeye aldığı ve yaz transfer döneminde teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

    ''ADI GALATASARAY İLE ANILMIŞTI''
    Geçen sezonun başında Celtic'e gitmeden adı Galatasaray ile anılan ve hatta sarı kırmızılılarla ön sözleşme yaptığı dahi iddia edilen Dembele daha sonra Celtic'in yolunu tutup 2016/17 sezonunda 31 gol atmıştı.

    Celtic scoutu David Moss geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dembele'yi ve menajerini her gün arayıp ciddi şekilde ilgilendiklerini belli ederek oyuncuyu transfer etmeyi başardıklarını açıklamıştı.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:47
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