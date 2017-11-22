Aslan, Alanya'ya hazırlanıyor
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleri ve el topu oyunuyla ile başladığı bildirildi. Ardından iki takım halinde orta ve sonuçlandırma çalışması üzerinde duran sarı-kırmızılı ekibin, idmanı 11'e 11 çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:44
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Gheorghe Hagi, serveti elinin tersiyle itti!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF FUutbolculuğu süperdı,teknık adamılğı bence eksilerde.
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F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu!
Toplam 4
Yorum
OBJEKTIF VAN PERSİE-FERNANDAO,AATIF,HASANALİ, DERHAL SATILMALI.....HİÇ VAKIT KAYBETMEDEN.
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F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu!
Toplam 4
Yorum
BULUT BU SAATTEN SONTRA TRANSFER MRANSFER HİKAYE BOŞUNA KULÜBE MASRAF SUNİ ŞAMPİYON ZATEN BELLİ SENEYE DİYORSANIZ TAMAM BU SENE İNCEİNCE DOĞRARLAR
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