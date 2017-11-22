 Aslan, Alanya'ya hazırlanıyor – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Aslan, Alanya'ya hazırlanıyor

    Aslan, Alanya'ya hazırlanıyor

    Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleri ve el topu oyunuyla ile başladığı bildirildi. Ardından iki takım halinde orta ve sonuçlandırma çalışması üzerinde duran sarı-kırmızılı ekibin, idmanı 11'e 11 çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

    Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:44
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