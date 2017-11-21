 O sözlere inceleme – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    O sözlere inceleme

    O sözlere inceleme
    YOUNES Belhanda'nın beIN Sports Fransa'da İgor Tudor'un taktiğini net şekilde eleştirmesi Galatasaray yönetimini de harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı idareciler, Faslı yıldızın katıldığı programın bant kaydını izleyip çevirileri kontrol ettiler. Bir uyarı yapılması da gündemde.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    O sözlere inceleme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.