O sözlere inceleme

YOUNES Belhanda'nın beIN Sports Fransa'da İgor Tudor'un taktiğini net şekilde eleştirmesi Galatasaray yönetimini de harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı idareciler, Faslı yıldızın katıldığı programın bant kaydını izleyip çevirileri kontrol ettiler. Bir uyarı yapılması da gündemde.