Flaş Muslera iddiası!
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera için Arjantin'den sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Arjantin basınında yer alan haberde River Plate Teknik Direktörü Marcelo Gallardo'nun kadroya bir kaleci takviyesi istediği belirtilirken, listenin başında Fernando Muslera'nın olduğu öğrenildi.
''GALATASARAY BENİM EVİM''
2021 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Fernando Muslera ise her fırsatta sarı-kırmızılı takımda olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiriyor. Taraftarın sevgilisi Muslera, geçtiğimiz haftalarda da Galatasaray'daki kariyeriyle ilgili, ''Galatasaray'a imza atmak hayatımdaki en iyi kararlardan biriydi. Burası benim evim. Galatasaray bana çok şey öğretti. Burada olmaktan çok mutluyum'' demişti.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 17:32
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Skandal kararı veren hakemin cezası belli oldu!
Toplam 1
Yorum
z4554 MHK ve TFF futbolu parçalıyor.
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Çeyrek final oynarız
Toplam 23
Yorum
Frankfurt´lu Orman su siralar cok yükseklerde ucuyor. Benim bildigim Aziz, Oguzhani almayacaksada artik bu laftan sonra alir.
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Tudor'a 2 maç süre
Toplam 32
Yorum
vural 1-0 geride oldugumuz bursa maci haric önde oldugumuz maclarda bile kulubedeki defans oyuncularini soktu oyuna,kulubeyide kullanamiyo
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