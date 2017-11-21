 Flaş Muslera iddiası! – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Flaş Muslera iddiası!

    Flaş Muslera iddiası!

    Galatasaray'ın başarılı file bekçisi için Arjantin'den sürpriz bir iddia gündeme geldi.

    2016 yılında da ile ilgilenen River Plate'in bir kez daha devrede olduğu Arjantin basınındaki haberlere yansıdı. River Plate'in genel menajeri Enzo Francescoli, 2016 yılında çıkan iddialar üzerine Muslera'ya olan ilgilerini doğrulamış ve ''Muslera'yı istiyoruz ancak çok pahalı. Ayrıca tek sorun bu değil, farklı problemler de var'' ifadelerini kullanmıştı.

    Arjantin basınında yer alan haberde River Plate Teknik Direktörü Marcelo Gallardo'nun kadroya bir kaleci takviyesi istediği belirtilirken, listenin başında Fernando Muslera'nın olduğu öğrenildi.

    ''GALATASARAY BENİM EVİM''
    2021 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Fernando Muslera ise her fırsatta sarı-kırmızılı takımda olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiriyor. Taraftarın sevgilisi Muslera, geçtiğimiz haftalarda da Galatasaray'daki kariyeriyle ilgili, ''Galatasaray'a imza atmak hayatımdaki en iyi kararlardan biriydi. Burası benim evim. Galatasaray bana çok şey öğretti. Burada olmaktan çok mutluyum'' demişti.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:32
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