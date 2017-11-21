Bayraktar iddiası

Cenk Ergün, Ayhan Akman'ın görevinin başında olduğu söylese de yarın yönetimde farklı bir kararın çıkabileceği belirtildi. Hatta, Galatasaray Futbol Akademisi Gençlik- Gelişim Teknik Sorumlusu görevini yürüten Emrah Bayraktar'ın artık teknik konularda Tudor'a yardımcı olacağı ileri sürüldü.



Gerets ile çalıştı

Beşiktaş Özkaynak Düzeninde 5 yıl ve Galatasaray altyapısında 3.5 yıl süreyle Altyapı Direktörlüğü yapan Bayraktar ayrıca Galatasaray'da Gerets'in analistliğini, Siirt Jetpa, Ordu, Gaziantep BŞB takımlarında Teknik Direktörlük ve Yardımcı Antrenörlük görevleri yaptı.