 Bayraktar iddiası – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Bayraktar iddiası

    Bayraktar iddiası
    Cenk Ergün, Ayhan Akman'ın görevinin başında olduğu söylese de yarın yönetimde farklı bir kararın çıkabileceği belirtildi. Hatta, Galatasaray Futbol Akademisi Gençlik- Gelişim Teknik Sorumlusu görevini yürüten Emrah Bayraktar'ın artık teknik konularda Tudor'a yardımcı olacağı ileri sürüldü.

    Gerets ile çalıştı
    Beşiktaş Özkaynak Düzeninde 5 yıl ve Galatasaray altyapısında 3.5 yıl süreyle Altyapı Direktörlüğü yapan Bayraktar ayrıca Galatasaray'da Gerets'in analistliğini, Siirt Jetpa, Ordu, Gaziantep BŞB takımlarında Teknik Direktörlük ve Yardımcı Antrenörlük görevleri yaptı.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:45
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