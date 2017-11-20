 Tudor, kredisinin sonuna geldi – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Tudor, kredisinin sonuna geldi

    Tudor, kredisinin sonuna geldi
    Galatasaray yönetiminde, İgor Tudor'un takımı "şampiyonluğa taşıyıp taşıyamayacağı" artık daha yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Bugün ve yarın yapılacak toplantılar, Hırvat çalıştırıcının kaderini tayin edecek.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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