Serbest düşüş

sezon lige fırtına gibi girip taraftarlarını heyecanlandıraneser kalmadı. Ligin ilk 8 haftasında 22 puan toplayan, son olarak5-1 yenilerek son 4 haftada ise sadece 4 puan toplayabildi. Cimbom son 4 hafta içerisindegibi ciddi rakipleri karşısında galibiyet yüzü göremezken, tek üç puanı ligin son sırasında yer alankarşısında alabildi.başında 40 milyon euro'luk yatırım yapan ve lige hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, büyük bir düşüş içine girdi ve üst üste aldığı başarısız sonuçlarla birlikte zirvedeyakalandı. Haftayı beraberlikle kapatanda 4 puanla arkalarında bekliyor. Bu durum gözlerin bir anda teknik direktörçevrilmesine yol açtı. Galatasaray ile 7. büyük maçına çıkan Hırvat hoca, yine sınıfta kaldı.sezon 4, bu sezon ise 3 büyük maça çıkan Tudor, 6 yenilgi, 1 beraberlik alabildi. Oyuncularını mental olarak büyük maçlara hazırlayamayantakımı kazanmak bir yana büyük maçlarda rakip kaleye gol atmakta bile zorlandı.yenilgisi ile kredisi kalmazkenvekarşılaşmaları tüm Galatasaraylıları korkutuyor.