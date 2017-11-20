Serbest düşüş
İlk 8 haftada arayı açan sarı-kırmızılı ekip, son 4 haftada F.Bahçe, Trabzon ve Başakşehir karşısında 8 puan kaybedince büyük avantaj yitirdi
ZİRVEDE YAKALANDI
Sezon başında 40 milyon euro'luk yatırım yapan ve lige hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, büyük bir düşüş içine girdi ve üst üste aldığı başarısız sonuçlarla birlikte zirvede Başakşehir'e yakalandı. Haftayı beraberlikle kapatan Beşiktaş da 4 puanla arkalarında bekliyor. Bu durum gözlerin bir anda teknik direktör Tudor'a çevrilmesine yol açtı. Galatasaray ile 7. büyük maçına çıkan Hırvat hoca, yine sınıfta kaldı.
SADECE 2 GOL ATABİLDİ
Geçtiğimiz sezon 4, bu sezon ise 3 büyük maça çıkan Tudor, 6 yenilgi, 1 beraberlik alabildi. Oyuncularını mental olarak büyük maçlara hazırlayamayan Tudor'un takımı kazanmak bir yana büyük maçlarda rakip kaleye gol atmakta bile zorlandı. Başakşehir yenilgisi ile kredisi kalmazken Alanya ve Beşiktaş karşılaşmaları tüm Galatasaraylıları korkutuyor.
Savaş ÇORLU
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:59
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"Hakem tehdit eder gibiydi"
Toplam 4
Yorum
gs4ever maclari izlemeyenler özetlerden de biseyler goremiyorlar.Bjknın rakibi cok komik 10 kisi kaliyor keza buda oyle.gsye ts macnda beroya kkart?
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Dirar: G.Saray bizi motive etti
Toplam 2
Yorum
tolga haftaya olay eşitlenir yine sivas zaten fb ye çalışır her daim merak etme suni galibiyet
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Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz"
Toplam 8
Yorum
OZ hocam ne olur Abdulkadir'ide oynat.,O cocuk Sosa'nin bu haline 10 basar,.Yazik gunahtir emege haksizliktir
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