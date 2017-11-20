 Serbest düşüş – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Serbest düşüş

    Serbest düşüş

    İlk 8 haftada arayı açan sarı-kırmızılı ekip, son 4 haftada F.Bahçe, Trabzon ve Başakşehir karşısında 8 puan kaybedince büyük avantaj yitirdi

    Bu sezon lige fırtına gibi girip taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray'dan eser kalmadı. Ligin ilk 8 haftasında 22 puan toplayan sarı-kırmızlı takım, son olarak Başakşehir'e 5-1 yenilerek son 4 haftada ise sadece 4 puan toplayabildi. Cimbom son 4 hafta içerisinde Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir gibi ciddi rakipleri karşısında galibiyet yüzü göremezken, tek üç puanı ligin son sırasında yer alan Gençlerbirliği karşısında alabildi.

    ZİRVEDE YAKALANDI
    Sezon başında 40 milyon euro'luk yatırım yapan ve lige hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, büyük bir düşüş içine girdi ve üst üste aldığı başarısız sonuçlarla birlikte zirvede Başakşehir'e yakalandı. Haftayı beraberlikle kapatan Beşiktaş da 4 puanla arkalarında bekliyor. Bu durum gözlerin bir anda teknik direktör Tudor'a çevrilmesine yol açtı. Galatasaray ile 7. büyük maçına çıkan Hırvat hoca, yine sınıfta kaldı.

    SADECE 2 GOL ATABİLDİ
    Geçtiğimiz sezon 4, bu sezon ise 3 büyük maça çıkan Tudor, 6 yenilgi, 1 beraberlik alabildi. Oyuncularını mental olarak büyük maçlara hazırlayamayan Tudor'un takımı kazanmak bir yana büyük maçlarda rakip kaleye gol atmakta bile zorlandı. Başakşehir yenilgisi ile kredisi kalmazken Alanya ve Beşiktaş karşılaşmaları tüm Galatasaraylıları korkutuyor.
    Savaş ÇORLU

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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