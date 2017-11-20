 Kritik toplantı! – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Kritik toplantı!

    Kritik toplantı!

    Başkan Özbek’in de katılacağı Florya’daki 4’lü zirvede Hırvat hocaya Başakşehir hezimetinin hesabı sorulacak. Yarınki yönetim toplantısında ise Tudor’un geleceği masaya yatırılacak...

    SON 4 maçtan sadece 4 puan çıkartan G.Saray'da İgor Tudor için tehlike çanları çalıyor. Taraftarların ve yönetimden bazı isimlerin gönderilmesini istediği Hırvat hoca için başkan Dursun Özbek ise kararsız bir tutum sergiliyor. Şimdilik net bir fikir beyan etmiyor, camia içindeki tepkileri gözlemlemekle yetiniyor. Tudor için bugün ve yarın kader günleri olacak. 39 yaşındaki çalıştırıcı bugün Florya'da yönetim tarafından sorguya çekilecek. Başkan, başkanın kardeşi Mehmet Özbek ve sportif direktör Cenk Ergün'ün katılacağı 4'lü zirvede Başakşehir maçı öncesi takımın hazırlık periyodu, sahaya çıkan kadro ve oyuncu tercihleri konuşulacak. Bir anlamda Tudor'a 5 gollü hezimetin hesabı sorulacak.

    BAŞKAN, GÖRÜŞ ALACAK
    Yarın TT Stadı'nda yapılacak yönetim toplantısında ise Tudor'un kaderi tayin edilecek. Büyük maçların ağırlığını kaldıramayan Hırvat çalıştırıcının geleceği masaya yatırılacak. Başkan Dursun Özbek, yöneticilerden Tudor ile ilgili görüş alacak. Başkanın Tudor'un kalmasından yana olduğu, ayrılığın şimdilik zor göründüğü ancak sürpriz bir kararın da çıkabileceği konuşuluyor.
    Savaş ÇORLU
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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