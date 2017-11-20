Kritik toplantı!
Başkan Özbek’in de katılacağı Florya’daki 4’lü zirvede Hırvat hocaya Başakşehir hezimetinin hesabı sorulacak. Yarınki yönetim toplantısında ise Tudor’un geleceği masaya yatırılacak...
BAŞKAN, GÖRÜŞ ALACAK
Yarın TT Stadı'nda yapılacak yönetim toplantısında ise Tudor'un kaderi tayin edilecek. Büyük maçların ağırlığını kaldıramayan Hırvat çalıştırıcının geleceği masaya yatırılacak. Başkan Dursun Özbek, yöneticilerden Tudor ile ilgili görüş alacak. Başkanın Tudor'un kalmasından yana olduğu, ayrılığın şimdilik zor göründüğü ancak sürpriz bir kararın da çıkabileceği konuşuluyor.
Savaş ÇORLU
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:40
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"Hakem tehdit eder gibiydi"
Toplam 4
Yorum
gs4ever maclari izlemeyenler özetlerden de biseyler goremiyorlar.Bjknın rakibi cok komik 10 kisi kaliyor keza buda oyle.gsye ts macnda beroya kkart?
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Dirar: G.Saray bizi motive etti
Toplam 2
Yorum
tolga haftaya olay eşitlenir yine sivas zaten fb ye çalışır her daim merak etme suni galibiyet
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Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz"
Toplam 8
Yorum
OZ hocam ne olur Abdulkadir'ide oynat.,O cocuk Sosa'nin bu haline 10 basar,.Yazik gunahtir emege haksizliktir
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