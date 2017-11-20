Kritik toplantı!

4 maçtan sadece 4 puan çıkartan'daiçin tehlike çanları çalıyor. Taraftarların ve yönetimden bazı isimlerin gönderilmesini istediği Hırvat hoca için başkanise kararsız bir tutum sergiliyor. Şimdilik net bir fikir beyan etmiyor, camia içindeki tepkileri gözlemlemekle yetiniyor.için bugün ve yarın kader günleri olacak. 39 yaşındaki çalıştırıcı bugünda yönetim tarafından sorguya çekilecek. Başkan, başkanın kardeşive sportif direktör'ün katılacağı 4'lü zirvede Başakşehir maçı öncesi takımın hazırlık periyodu,konuşulacak. Bir anlamda Tudor'a 5 gollü hezimetin hesabı sorulacak.TT Stadı'nda yapılacak yönetim toplantısında iseBüyük maçların ağırlığını kaldıramayan Hırvat çalıştırıcının geleceği masaya yatırılacak. Başkan, yöneticilerden Tudor ile ilgili görüş alacak. Başkanın Tudor'un kalmasından yana olduğu,ancak sürpriz bir kararın da çıkabileceği konuşuluyor.