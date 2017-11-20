Koltuğu sallanıyor... İşte Tudor'un kader maçı

Yaşanan hezimet Galatasaray camiasında 'Tudor gönderilsin' diyenlerin sayısını daha da artırırken, bugüne dek kendisine koşulsuz destek veren başkan Dursun Özbek'in de tavrını değiştirdi. Hürriyet'te yer alan habere göre Süper Lig'in 14. haftasındaki Beşiktaş derbisi, Hırvat hocanın sarı kırmızılı kulüpteki geleceğini tayin edecek.

Başakşehir'deki şok skor sonrası sportif direktör Cenk Ergün'le durum değerlendirmesi yapan başkan Özbek, takımın 2 Aralık Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş maçından çıkacak sonuca göre hareket edilmesi görüşünde birleşti. İşte Tudor'un kredisini bitiren 3 büyük neden:



1-) İŞLEYEN SİSTEMİ BOZDU

İlk 8 haftada takımın 7 galibiyet, 1 beraberlik almasını sağlayan sistemi değiştirerek F.Bahçe karşısına çıktı. Tudor daha sonra oynanan her maçta farklı oyun sistemleri uyguladı.



2-) OYUNU OKUYAMIYOR

Başakşehir karşısına çift forvetle çıktı. Bu taktiğin işe yaramadığı herkes tarafından görülmesine rağmen, oyuna tek müdahalesini 79. dakikada skor 4-1 olduktan sonra yaptı.



3-) BÜYÜK MAÇ SENDROMU

Şampiyonluk yarışı yaptığı takımlarla oynadığı 7 maçın 6'sını kaybetti, sadece 1 beraberlik aldı. Başakşehir ve Trabzon'a 2'şer, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 1'er kez mağlup oldu.



TAZMİNATI 400 BİN EURO

Eğer Tudor, kritik Beşiktaş maçında iyi bir sonuç alamazsa görevine son verilecek. Sarı kırmızılılar böyle bir karar almaları durumunda Tudor'a 400 bin Euro fesih tazminatı ödeyecek.