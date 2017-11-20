İşte G.Saray'ın Tudor kararı!
Galatasaray'da 5-1'lik Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından Başkan Dursun Özbek, Igor Tudor ile kritik bir toplantı yaptı.
Yapılan toplantıda Özbek, takımının sistemi üzerinde fazla oynama olmasını istemediğini belirtirken; Hırvat hocayı bu konuda uyardı. Buna ek olarak oyun içindeki kararların ve yapılan değişikliklerin de tepki topladığı Tudor'a iletildi ve daha dikkatli olması istendi.
Başakşehir karşısında alınan hezimet sonrası koltuğu sallanmaya başlayan Tudor'un geleceği, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarının sonuçları bağlı. Genç hocanın 2 maçta alacağı olası kötü sonuçlar, görevine son verilmesi ile sonlanabilir.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:36
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İşte G.Saray'ın Tudor kararı!
Toplam 4
Yorum
vural basaksehir gibi ligin en iyi futbolunu oynayan takima yenildi diye tudoru uyariyosan,ozaman alanya ile berabere kalsan bile yollamalisin
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Rıza Çalımbay'dan Rizespor'a ziyaret
Toplam 1
Yorum
samet ne işin var senin rize de ? can düşmanın rize de !
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Alex'ten sonra bir ilki gerçekleştirdi
Toplam 4
Yorum
rakib oynamadi fenerbahcenin kazandigi maclarda rakip kotu idi diyorlar (klasik) farkli kazandigi maclari izleyin fener oyunu kilitliyor rakip tavsan gibi
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