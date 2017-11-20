 İşte G.Saray'ın Tudor kararı! – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    İşte G.Saray'ın Tudor kararı!

    İşte G.Saray'ın Tudor kararı!

    Galatasaray'da 5-1'lik Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından Başkan Dursun Özbek, Igor Tudor ile kritik bir toplantı yaptı.

    Hırvat Hoca'ya uyarılarda bulunan Özbek'in genç hocayla yola devam kararı aldığı öğrenildi.

    Yapılan toplantıda Özbek, takımının sistemi üzerinde fazla oynama olmasını istemediğini belirtirken; Hırvat hocayı bu konuda uyardı. Buna ek olarak oyun içindeki kararların ve yapılan değişikliklerin de tepki topladığı Tudor'a iletildi ve daha dikkatli olması istendi.

    Başakşehir karşısında alınan hezimet sonrası koltuğu sallanmaya başlayan Tudor'un geleceği, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarının sonuçları bağlı. Genç hocanın 2 maçta alacağı olası kötü sonuçlar, görevine son verilmesi ile sonlanabilir.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:36
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