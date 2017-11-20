Hala kovulmadı mı ?
İgor Tudor'a öfke kusan sarı-kırmızılılar, "#TudoruYollaTerimiGetir" etiketi ile yönetime çağrı yaptılar.
İşte o mesajlardan bazıları:
*Galatasaray Tudor gibi taktiksiz bir adama emanet edilemez @Tribun_Kapali
*Tudor'un kovulmasını bekleyen aslanlar online mı? @cimbomsokak
*5-1'lik rezaletin faturasını kesmek için neyi bekliyorsunuz! @1905GSFANS
*Çift forvet oynayıp 1 kanat bile oynatmayan Tudor gibi saçma sapan bir sabaha uyandım. Günaydın, aydıysa tabii... @atavratreges
*Tudor hala kovulmadı mı? Fatih Terim hala gelmedi mi? Geçen her saniye aleyhimize... @ allahkitapgalaa
*Hakem hataları Tudor'un önüne geçmişti, Tudor ciddi bir atak yaptı. @fzt1986 * Tudor ısrarı nedendir? Tudor gidene kadar maça gelmeyeceğim. @demiradam_08
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:58
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"Hakem tehdit eder gibiydi"
Toplam 4
Yorum
gs4ever maclari izlemeyenler özetlerden de biseyler goremiyorlar.Bjknın rakibi cok komik 10 kisi kaliyor keza buda oyle.gsye ts macnda beroya kkart?
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Dirar: G.Saray bizi motive etti
Toplam 2
Yorum
tolga haftaya olay eşitlenir yine sivas zaten fb ye çalışır her daim merak etme suni galibiyet
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Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz"
Toplam 8
Yorum
OZ hocam ne olur Abdulkadir'ide oynat.,O cocuk Sosa'nin bu haline 10 basar,.Yazik gunahtir emege haksizliktir
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