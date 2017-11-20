 Hala kovulmadı mı ? – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Hala kovulmadı mı ?

    Hala kovulmadı mı ?
    Galatasaraylı taraftarlar, Başakşehir felaketi sonrasında Twitter'ı birbirine kattı.
    İgor Tudor'a öfke kusan sarı-kırmızılılar, "#TudoruYollaTerimiGetir" etiketi ile yönetime çağrı yaptılar.

    İşte o mesajlardan bazıları:
    *Galatasaray Tudor gibi taktiksiz bir adama emanet edilemez @Tribun_Kapali
    *Tudor'un kovulmasını bekleyen aslanlar online mı? @cimbomsokak
    *5-1'lik rezaletin faturasını kesmek için neyi bekliyorsunuz! @1905GSFANS
    *Çift forvet oynayıp 1 kanat bile oynatmayan Tudor gibi saçma sapan bir sabaha uyandım. Günaydın, aydıysa tabii... @atavratreges
    *Tudor hala kovulmadı mı? Fatih Terim hala gelmedi mi? Geçen her saniye aleyhimize... @ allahkitapgalaa
    *Hakem hataları Tudor'un önüne geçmişti, Tudor ciddi bir atak yaptı. @fzt1986 * Tudor ısrarı nedendir? Tudor gidene kadar maça gelmeyeceğim. @demiradam_08
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:58
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