Galatasaraylı taraftarlar, Başakşehir felaketi sonrasında Twitter'ı birbirine kattı.

İgor Tudor'a öfke kusan sarı-kırmızılılar, "#TudoruYollaTerimiGetir" etiketi ile yönetime çağrı yaptılar.



İşte o mesajlardan bazıları:

*Galatasaray Tudor gibi taktiksiz bir adama emanet edilemez @Tribun_Kapali

*Tudor'un kovulmasını bekleyen aslanlar online mı? @cimbomsokak

*5-1'lik rezaletin faturasını kesmek için neyi bekliyorsunuz! @1905GSFANS

*Çift forvet oynayıp 1 kanat bile oynatmayan Tudor gibi saçma sapan bir sabaha uyandım. Günaydın, aydıysa tabii... @atavratreges

*Tudor hala kovulmadı mı? Fatih Terim hala gelmedi mi? Geçen her saniye aleyhimize... @ allahkitapgalaa

*Hakem hataları Tudor'un önüne geçmişti, Tudor ciddi bir atak yaptı. @fzt1986 * Tudor ısrarı nedendir? Tudor gidene kadar maça gelmeyeceğim. @demiradam_08