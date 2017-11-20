 Galatasaray'da ikinci deprem! – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Galatasaray'da ikinci deprem!

    Galatasaray'da ikinci deprem!

    Galatasaray'da Igor 'un takımda kalıp kalmayacağı tartışılırken, şimdi de Hırvat teknik adamın yardımcılığını yapan 'ın da takımdan gönderileceği konuşulmaya başlandı...

    Geçen sezon Jan Olde Riekerink'in de yardımcılığını yapan ancak sıkça eleştirilen isimlerden olan , bu sezon Igor kadar tepki çekiyor. Tudor'a yardımcı olma konusunda yetersiz olduğu ifade edilen Ayhan Akman, teknik ekiple uyumsuz olmasından dolayı başarısız bulunuyor.

    ''TARAFTAR TEPKİLİ''
    Sosyal medyada Galatasaray taraftarının en az Tudor kadar eleştirdiği isimlerden olan Ayhan için yönetim konuyu masaya yatırdı. Önümüzdeki günlerde Galatasaray yönetiminin Tudor'a yeni bir yardımcı getirelebileceği ifade edildi.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:04
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