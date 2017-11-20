Galatasaray'da ikinci deprem!
Galatasaray'da Igor Tudor'un takımda kalıp kalmayacağı tartışılırken, şimdi de Hırvat teknik adamın yardımcılığını yapan Ayhan Akman'ın da takımdan gönderileceği konuşulmaya başlandı...
Geçen sezon Jan Olde Riekerink'in de yardımcılığını yapan ancak sıkça eleştirilen isimlerden olan Ayhan Akman, bu sezon Igor Tudor kadar tepki çekiyor. Tudor'a yardımcı olma konusunda yetersiz olduğu ifade edilen Ayhan Akman, teknik ekiple uyumsuz olmasından dolayı başarısız bulunuyor.
''TARAFTAR TEPKİLİ''
Sosyal medyada Galatasaray taraftarının en az Tudor kadar eleştirdiği isimlerden olan Ayhan için yönetim konuyu masaya yatırdı. Önümüzdeki günlerde Galatasaray yönetiminin Tudor'a yeni bir yardımcı getirelebileceği ifade edildi.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:04
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Muslera'nın kabusu Başakşehir!
Toplam 5
Yorum
ASLAN PENÇESİ 1905 MUSLERA DAMI SUÇLAR?BU KÖTÜ DEFANSLARIN HİÇ Mİ SUÇU YOK.DURAN TOPDAN GOL YİYORSAN KOŞAN TOPDAN NE KADAR YERSİN.YAZIK ÇOK YAZIK.
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 14
Yorum
FutbolSevmez Allah aşkına senelerdir boş boş kulübede oturup para almaktan başka ne yaptı bir söyleyin
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 14
Yorum
FutbolSevmez Ben bir Galatasaraylı olarak Ayhan Akman'ın senelerdir orda ne iş yaptığını ve ne için para aldığını düşünüyorum bulamıyorum vesselam
Galatasaray'da ikinci deprem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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