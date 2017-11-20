'Fatih hocayı da al gel’

GALATASARAY'ın Medipol Başakşehir'e 5-1 yenildiği karşılaşma sonrası eski yönetici Abdürrahim Albayrak'ın gece geç saatlerde attığı twit, sarı-kırmızılı taraftarlarca büyük ilgi gördü. Albayrak, "Yok yok yok, uyuyamıyorum, kalktım" şeklindeki twit'ine destek gelirken, en ilgi çekeni ise "Terim'i de al gel başkan" oldu