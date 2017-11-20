 'Fatih hocayı da al gel’ – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    'Fatih hocayı da al gel’

    'Fatih hocayı da al gel’
    GALATASARAY'ın Medipol Başakşehir'e 5-1 yenildiği karşılaşma sonrası eski yönetici Abdürrahim Albayrak'ın gece geç saatlerde attığı twit, sarı-kırmızılı taraftarlarca büyük ilgi gördü. Albayrak, "Yok yok yok, uyuyamıyorum, kalktım" şeklindeki twit'ine destek gelirken, en ilgi çekeni ise "Terim'i de al gel başkan" oldu
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:51
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