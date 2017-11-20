Bataklığa battı

Şu çok net; Tudor kaşınıyor! Her hafta değişik bir şeyler icat ederek 'Ben büyük teknik adamım' demek istiyor ama her hafta bataklığa batıyor. Türkiye'nin en doğru top oynayan takımı Başakşehir'e karşı çift santrfor macerasıyla çıkarsan, bu sonuç sürpriz olmaz. Bu G.Saray kadrosunda sahaya sürülecek takımı oturup futbolcular yapsınlar, kadro seçiminde çok daha başarılı olurlar.



Mini yorum: Erman Toroğlu



Karar zamanı

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek için şimdi karar zamanı. Üstelik verecekleri karar, acımasız, riskli ve çok ses getirici olabilir. Hırvat hocanın, Başakşehir karşısında tercihleri çok tartışılır. Aslında bunlar görünüşte çok global hatalar. İgor Tudor, küçük maçların büyük hocası olabilir ama büyük maçları kazanabilecek zeka ve kaliteye sahip değil.



Mini yorum: Ahmet Çakar



Hiç beklemem

Tudor'un gelecekte önemli bir teknik adam olacağını düşünüyorum ama ben Galatasaray'ın yerinde olsam hiç düşünmeden Fatih hocayı getiririm. Ciddi şekilde şansımı artırırım. Bazen liderler iyi giderken de bazı şeyleri görebilmeliler. Fenerbahçe taraftarı gibi düşünsem, "Sivas'ı yensek puan farkı kapanır ama Fatih hoca gelirse yandık" derim. Şu andaki karne küçük maçların büyük hocası gibi.



Mini yorum: Rıdvan Dilmen



Tecrübesi yetmez

Abdullah Avcı, Tudor'a resmen akıllı taktik ve iyi oyun dersi verdi. Emre- Mahmut gibi iki kilit oyuncusunun olmadığı Başakşehir'e yenilmek Tudor'un ayıbıdır. Oysa, Tudor, Florya'da Başakşehir'in analizlerini yapmıştı! Ama Tudor 54 bin dakika izlese Başakşehir'i yine çözemez. Çünkü futbol bilgisi, tecrübesi ve çapı bırakın büyük bir maç kazanmayı Galatasaray'ı yönetmeye bile yetmez.



Mini yorum: Levent Tüzemen