‘Bakacağız’ der gibiydi

G.SARAY Başkanı Dursun Özbek'e Başakşehir maçı sonrası bazı taraftarlar, "Başkan, Tudor'u gönder" diye seslendi. Özbek, "Bakacağız" der gibi gözlerini kapatıp, başını salladı. Başkanın bu hareketine, "Önümüzdeki günler sürprize gebe" yorumları geldi.