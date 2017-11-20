 ‘Bakacağız’ der gibiydi – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    ‘Bakacağız’ der gibiydi

    ‘Bakacağız’ der gibiydi
    G.SARAY Başkanı Dursun Özbek'e Başakşehir maçı sonrası bazı taraftarlar, "Başkan, Tudor'u gönder" diye seslendi. Özbek, "Bakacağız" der gibi gözlerini kapatıp, başını salladı. Başkanın bu hareketine, "Önümüzdeki günler sürprize gebe" yorumları geldi.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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