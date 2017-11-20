Avcı: Çok konuşma işini yap!

F.Bahçe derbisinde Aykut Kocaman'la takışan Tudor, Başakşehir maçında da Abdullah Avcı ile tartıştı. Avcı'ya "Oyuncuların artist gibi. Sen mi öğrettin bunları?" dedi. "Ne diyor bu?" diye soran Avcı'nın Tudor'a tavsiyesi, "Çok konuşuyorsun. İşini yap" oldu.