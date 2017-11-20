Amrabat santra yapmayı unuttu! | İZLE
Bir dönem Galatasaray forması giyen Faslı futbolcu Nordin Amrabat, Barcelona maçında yaptığı hatayla gündem oldu. Santranın nasıl kullanılacağını hatırlamayınca 3 kez tekrarlamak zorunda kaldı.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Nordin Amrabat bugünlerde sahada yaptığı komik bir hatayla gündeme oturdu. La Liga ekiplerinden Leganes'te top koşturan Faslı yıldız, Barcelona karşısında bir anda nasıl santra yapılacağını unuttu. Amrabat'ın santra sırasında takım arkadaşına pas vermek yerine topla dripling yapmaya başladığı görüntü sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
Hakem Alberto Undiano, Amrabat'ın topa iki kere dokunmasının ardından maçı durdurup Barcelona lehine serbest vuruş kararı verdi.
Leganes aynı karşılaşmada 3 santra daha yapmak zoruna kaldı. Maç Barcelona'nın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:43
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Alex'ten sonra bir ilki gerçekleştirdi
Toplam 1
Yorum
Camera10 Sonuç olarak bir ALEX değil..
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Christoph Daum dönüyor!
Toplam 3
Yorum
Şevket CAN ses Mesut bakka olmalı, Mesut süperliğde takım çalıştıracak hoca değil.
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Hala kovulmadı mı ?
Toplam 9
Yorum
kırmızı Arkadaş daha neyi bekliyorsunuz bu adamı göndermek için daha ne belalar gelmesi gerekiyor şampiyonluk şansımızın bitmesimi gerekiyor...
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