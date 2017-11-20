Amrabat santra yapmayı unuttu! | İZLE

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Nordin Amrabat bugünlerde sahada yaptığı komik bir hatayla gündeme oturdu. La Liga ekiplerinden Leganes'te top koşturan Faslı yıldız, Barcelona karşısında bir anda nasıl santra yapılacağını unuttu. Amrabat'ın santra sırasında takım arkadaşına pas vermek yerine topla dripling yapmaya başladığı görüntü sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Hakem Alberto Undiano, Amrabat'ın topa iki kere dokunmasının ardından maçı durdurup Barcelona lehine serbest vuruş kararı verdi.

Leganes aynı karşılaşmada 3 santra daha yapmak zoruna kaldı. Maç Barcelona'nın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.