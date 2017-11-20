 3’ü Terim’ci, 3’ü karşı – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    3’ü Terim’ci, 3’ü karşı

    3’ü Terim’ci, 3’ü karşı
    G.SARAYLI bazı yöneticiler, Tudor'la şampiyonluğun geleceğine olan inançlarını tamamen yitirirken, çarenin Fatih Terim'i göreve getirmek olduğunu savunuyor. Yönetim içinden 'Tudor gitsin, Terim gelsin' diyenler; Ural Aküzüm, Cengiz Özyalçın, Nasuhi Sezgin. 'Tudor gitsin ama Terim gelmesin' diyenler; Can Topsakal, Alper Narman, Eşref Alaçayır. İsmail Sarıkaya ise "Karar başkanın" diyor.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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