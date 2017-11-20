3’ü Terim’ci, 3’ü karşı

G.SARAYLI bazı yöneticiler, Tudor'la şampiyonluğun geleceğine olan inançlarını tamamen yitirirken, çarenin Fatih Terim'i göreve getirmek olduğunu savunuyor. Yönetim içinden 'Tudor gitsin, Terim gelsin' diyenler; Ural Aküzüm, Cengiz Özyalçın, Nasuhi Sezgin. 'Tudor gitsin ama Terim gelmesin' diyenler; Can Topsakal, Alper Narman, Eşref Alaçayır. İsmail Sarıkaya ise "Karar başkanın" diyor.