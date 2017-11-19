 Tudor ve Avcı arasında gerilim! – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Tudor ve Avcı arasında gerilim!

    Tudor ve Avcı arasında gerilim!

    Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının 27. dakikasında Abdullah Avcı ve Igor Tudor arasında tansiyon yükseldi.

    Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın 27. dakikasında bir pozisyon sonrasında Abdullah Avcı ile Igor Tudor arasında tartışma yaşadı.

    Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'in sahasında Galatasaray ile oynadığı maçta sinirler gerildi. Müsabakanın 27. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrasında iki takımın teknik patronları arasında ufak bir tartışma yaşandı. Tudor, kendi görev bölgesinden çıkıp, Abdullah Avcı'nın olduğu yere doğru gitti. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında karşılaşmanın 4. hakemi Suat Arslanboğa, iki teknik direktör arasındaki gerginliği ayırmak için araya girdi.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tudor ve Avcı arasında gerilim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.