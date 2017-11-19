Tudor ve Avcı arasında gerilim!
Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının 27. dakikasında Abdullah Avcı ve Igor Tudor arasında tansiyon yükseldi.
Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'in sahasında Galatasaray ile oynadığı maçta sinirler gerildi. Müsabakanın 27. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrasında iki takımın teknik patronları arasında ufak bir tartışma yaşandı. Tudor, kendi görev bölgesinden çıkıp, Abdullah Avcı'nın olduğu yere doğru gitti. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında karşılaşmanın 4. hakemi Suat Arslanboğa, iki teknik direktör arasındaki gerginliği ayırmak için araya girdi.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:15
-
Orman'dan hakem isyanı
Toplam 13
Yorum
demek istiyor ki bir penaltı yetmedi kardeşim ikiciyi neden çalmıyosunuz rakibi 10 kişi bırakmak yetmez en az dokuz kişi kalmalılar
-
Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 4
Yorum
orman ı oraya getiren kim? istediği zaman bjk ne başkan olabilecek gücü var demirören in, istediğini de seçtirebilecek... hangi kulübe üye olduğunun farkında değil:))
-
Orman'dan hakem isyanı
Toplam 13
Yorum
ERMAN HAKEM RESMEN AKHİSARI DOGRADI BU HAKEM DÜDÜGÜNÜ ASMALI
Tudor ve Avcı arasında gerilim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.