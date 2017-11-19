''Tudor, G.Saray'ın hocası değil!''
Galatasaraylı eski futbolcu Gökhan Zan, Galatasaray TV'de yaptığı yorumlarda Igor Tudor'u sert bir dille eleştirdi.
"Tudor, Galatasaray'ın teknik direktörü değil, gerçekleri söylemek gerekiyor burada. Galatasaray'ın kanatları yok, Elia ve Visca çok etkili oynadılar. Tudor, oyunculara Galatasaray'da oynadıklarını hissetiremiyor ve Tudor da Galatasaray'ı çalıştırdığının farkında değil.
Galatasaray en yakın rakibinden 5 yemez, Tudor bugün sınıfta kaldı ve Galatasaray'ın hocası olmadığını gördük.
Çift forvet oynuyorsunuz ama bu oyuncuları besleyecek oyuncu yok. Kimse top atamadı bu isimlere ama Rodriques oynasaydı bugün ona top atabilirdi.
Galatasaray'ın bek oyuncusu Latovlevici olamaz, Başakşehir'i Abdullah Avcı'yı tebrik ederim Galatasaray'ı iyi analiz etmiş."
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:03
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Tudor'dan Adebayor'a övgü
Toplam 6
Yorum
anti tudor Başakşehire 10 gol lazım olsa 10 atardı. adamlara resmen dalga malzemesi veren bu akıl yoksununu gönderecek YÖNETİM istiyoruz...
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Alma Negredo’nun ahını!
Toplam 3
Yorum
negredo kartal gölcü varken penaltıyı niye atmaya çalışırsınız , anlaşılır gibi değil
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Bir Alex değil!
Toplam 1
Yorum
recep alma aleksin ahını çıkar çıkar maçtan maça
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