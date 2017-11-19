 ''Tudor, G.Saray'ın hocası değil!'' – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    ''Tudor, G.Saray'ın hocası değil!''

    ''Tudor, G.Saray'ın hocası değil!''

    Galatasaraylı eski futbolcu , TV'de yaptığı yorumlarda 'u sert bir dille eleştirdi.

    İşte Gökhan Zan'ın açıklamaları:

    "Tudor, 'ın teknik direktörü değil, gerçekleri söylemek gerekiyor burada. Galatasaray'ın kanatları yok, Elia ve Visca çok etkili oynadılar. Tudor, oyunculara Galatasaray'da oynadıklarını hissetiremiyor ve Tudor da Galatasaray'ı çalıştırdığının farkında değil.

    Galatasaray en yakın rakibinden 5 yemez, Tudor bugün sınıfta kaldı ve Galatasaray'ın hocası olmadığını gördük.

    Çift forvet oynuyorsunuz ama bu oyuncuları besleyecek oyuncu yok. Kimse top atamadı bu isimlere ama Rodriques oynasaydı bugün ona top atabilirdi.

    Galatasaray'ın bek oyuncusu Latovlevici olamaz, Başakşehir'i Abdullah Avcı'yı tebrik ederim Galatasaray'ı iyi analiz etmiş."
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:03
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