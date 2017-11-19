 Taraftar işbaşında – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Taraftar işbaşında

    Taraftar işbaşında
    SARI-kırmızılı taraftarlar, dün akşam da takımlarını yalnız bırakmadı. Bu sezon takımlarının her maçına büyük ilgi gösteren Galatasaraylılar, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki yerlerini aldı. Tribünler, başlangıç düdüğünden itibaren de takımlarına büyük destek verdi.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:04
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