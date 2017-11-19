Taraftar işbaşında

SARI-kırmızılı taraftarlar, dün akşam da takımlarını yalnız bırakmadı. Bu sezon takımlarının her maçına büyük ilgi gösteren Galatasaraylılar, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki yerlerini aldı. Tribünler, başlangıç düdüğünden itibaren de takımlarına büyük destek verdi.