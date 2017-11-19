Son anda değiştirdi

Tudor'un çift forvetle çıkma kararını son anda aldığı öğrenildi. Hırvat hocanın, Emre'nin kadroda olmadığını öğrenmesinin ardından bu değişikliğe gittiği ifade edildi. Ancak bu değişim Galatasaraylı oyuncuların kafasını karıştırmaktan öteye gitmedi.