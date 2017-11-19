 Son anda değiştirdi – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Son anda değiştirdi

    Son anda değiştirdi
    Tudor'un çift forvetle çıkma kararını son anda aldığı öğrenildi. Hırvat hocanın, Emre'nin kadroda olmadığını öğrenmesinin ardından bu değişikliğe gittiği ifade edildi. Ancak bu değişim Galatasaraylı oyuncuların kafasını karıştırmaktan öteye gitmedi.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:13
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Son anda değiştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.