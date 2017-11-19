 Ne yaptın Muslera! – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Ne yaptın Muslera!

    Ne yaptın Muslera!
    G.SARAY'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera'ya dün bir haller oldu. Başakşehir karşısında ağları 5 kez havalanan Uruguaylı file bekçisi, duran toplarda yaptığı hatalı çıkışlarla hayal kırıklığı yaşattı. Bu sezon ligdeki 12 karşılaşmada da forma giyen 31 yaşındaki kaleci, kalesinde 14 gol gördü.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:05
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ne yaptın Muslera! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.