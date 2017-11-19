Ne yaptın Muslera!

G.SARAY'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera'ya dün bir haller oldu. Başakşehir karşısında ağları 5 kez havalanan Uruguaylı file bekçisi, duran toplarda yaptığı hatalı çıkışlarla hayal kırıklığı yaşattı. Bu sezon ligdeki 12 karşılaşmada da forma giyen 31 yaşındaki kaleci, kalesinde 14 gol gördü.