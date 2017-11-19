Melo'nun G.Saray sevdası bitmiyor!
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Felipe Melo sarı-kırmızılı takımın simgesi aslanı vücuduna kazıdı. Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Brezilyalı yıldız bu davranışı ile taraftarın gönlünü yine fethetti.
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Felipe Melo, sarı-kırmızılı renklere olan tutkusunu bir kez daha ortaya koydu. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra da Galatasaray'a karşı sevgisini gösteren Brezilyalı yıldız ikinci kez sarı-kırmızılı ekibin simgesi olan Aslan'ı vücuduna kazıdı.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:38
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Tudor'dan Adebayor'a övgü
Toplam 6
Yorum
anti tudor Başakşehire 10 gol lazım olsa 10 atardı. adamlara resmen dalga malzemesi veren bu akıl yoksununu gönderecek YÖNETİM istiyoruz...
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Alma Negredo’nun ahını!
Toplam 3
Yorum
negredo kartal gölcü varken penaltıyı niye atmaya çalışırsınız , anlaşılır gibi değil
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Bir Alex değil!
Toplam 1
Yorum
recep alma aleksin ahını çıkar çıkar maçtan maça
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