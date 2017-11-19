Melo'nun G.Saray sevdası bitmiyor!

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Felipe Melo, sarı-kırmızılı renklere olan tutkusunu bir kez daha ortaya koydu. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra da Galatasaray'a karşı sevgisini gösteren Brezilyalı yıldız ikinci kez sarı-kırmızılı ekibin simgesi olan Aslan'ı vücuduna kazıdı.