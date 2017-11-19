 Melo'nun G.Saray sevdası bitmiyor! – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Melo'nun G.Saray sevdası bitmiyor!

    Melo'nun G.Saray sevdası bitmiyor!

    Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı sarı-kırmızılı takımın simgesi aslanı vücuduna kazıdı. Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Brezilyalı yıldız bu davranışı ile taraftarın gönlünü yine fethetti.

    Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı , sarı-kırmızılı renklere olan tutkusunu bir kez daha ortaya koydu. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra da Galatasaray'a karşı sevgisini gösteren Brezilyalı yıldız ikinci kez sarı-kırmızılı ekibin simgesi olan Aslan'ı vücuduna kazıdı.

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:38
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