Maç sonu isyan

Maç sonu protokol tribünü önünde Galatasaray taraftarları "Başkan bu hocayı gönder, bu akşam gönder" diyerek tepki gösterdiler. Başkan bakmadan eşi ile birlikte korumalar eşliğinde arabasına bindi. Sosyal medyada da İgor Tudor ağır eleştirilerden nasibini alan isimdi.