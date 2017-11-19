 Maç sonu isyan – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Maç sonu isyan

    Maç sonu isyan
    Maç sonu protokol tribünü önünde Galatasaray taraftarları "Başkan bu hocayı gönder, bu akşam gönder" diyerek tepki gösterdiler. Başkan bakmadan eşi ile birlikte korumalar eşliğinde arabasına bindi. Sosyal medyada da İgor Tudor ağır eleştirilerden nasibini alan isimdi.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:13
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