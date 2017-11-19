Koltuğu averajla korudu

Ligin 8. Haftası sonucunda Medipol Başakşehir ile arasında 6 puan fark bulunan Galatasaray, avantajını kaybetti. Cimbom, son 4 karşılaşmada 8 puan kaybederken istikrarlı bir çıkış gösteren Başakşehir dün akşam puanları eşitlemeyi başardı. Bir anda liderliği tartışmalı hale gelen Galatasaray şimdilik averajla Başakşehir'in üstünde kaldı.