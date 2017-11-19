 Koltuğu averajla korudu – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Koltuğu averajla korudu

    Koltuğu averajla korudu
    Ligin 8. Haftası sonucunda Medipol Başakşehir ile arasında 6 puan fark bulunan Galatasaray, avantajını kaybetti. Cimbom, son 4 karşılaşmada 8 puan kaybederken istikrarlı bir çıkış gösteren Başakşehir dün akşam puanları eşitlemeyi başardı. Bir anda liderliği tartışmalı hale gelen Galatasaray şimdilik averajla Başakşehir'in üstünde kaldı.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:09
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