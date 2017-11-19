"G.Saray'ın başarılı olma şansı yok"

G.Saray'ın eski hocası Mustafa Denizli, 5-1'lik mağlubiyet sonrası değerlendirmelerde bulunudu. İşte Denizli'nin açıklamaları;

"Galatasaray'ın sezon başından beri kötü olduğunu söylemeyiz. Ancak bazı maçları hatalara rağmen kazandı. Eğri gemi, doğru sefer olmuştu. Başakşehir'e karşı Gençlerbirliği maçı gibi çıkarsa başı çok ağrır demiştik. Gençlerbirliği maçı Tudor için yanıltıcı oldu."



"İKİ İSİM YERİNİ YADIRGIYOR"

"Bu sistemin içerisinde iki oyuncu yerlerini yadırgıyor. Tolga ve Ndiaye bu isimler. Tolga'nın gol atmasına rağmen söylüyordum. Fernando'da bir düşüş var. Bir sinirlilik hali var. İlk geldiğinde en iyi isimlerden biriydi. Mariano'da da düşüş var."

"KANATLARDAN TOP GELMİYOR"

"Gomis ve Eren hava topu için ligin en iyi isimlerinden ama bunları besleyecek bir güç yok. Kanatlardan top gelmiyor. Galatasaray'ın maçı kaybetmesi sürpriz değil. Skorlara çok bakmam. Maçtan düşünce böyle şeyler olur. Ancak oyun anlamında sorun vardı. Bu oyunda Martin Linnes ve Rodrigues tercihleri doğru olabilirdi. Eğer bu ikiliyle oynasaydı daha iyi olurdu."

"Başakşehir'e karşı bu orta sahayla ve kanatlarla başarılı olma şansın yok. Galatasaray, Rodrigues ile 70-80 dakika oynamak mecburiyetinde."

"BELHANDA BİR SNEİJDER DEĞİL"

"Sneijder cepheden çok gol atıyordu. Selçuk da şut atabilen, ince işler yapabilen bir oyuncuydu. Şu an bu konunda sıkıntılar yaşanıyor. Belhanda bu değil sezon başından beri aynı şeyi söylüyorum. Belhanda böyle bir oyuncu değil."