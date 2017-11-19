Görkemli başarısızlık!
Sahada dökülen takımı seyreden Hırvat hoca, Başakşehir'den bir kez daha fark yedi! Tudor çıktığı 7. büyük maçta 6. yenilgisini aldı. Yine sınıfta kaldı
RAKİPLERİNİ ÇÖZEMEDİ
Tudor'un payına ise yine hüsran düştü. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir'e karşı 7 maça çıkan ve henüz galibiyeti bulunmayan genç çalıştırıcı, 6. mağlubiyetini yaşadı. Nazar boncuğu bir de beraberliği bulunuyor!..
Bülent CAN
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:33
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 5
Yorum
misafir yıldırım demirören tam saman altından su yürüten bir adam .. Zaten sıfatı bana hiç güven vermiyor beşiktaş kulübünüde uğrattığı zarar ortad
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Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi
Toplam 6
Yorum
sevimsiz bunu görünce acayip demoralize oluyorummmmmmmmmmmmm
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Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok!
Toplam 4
Yorum
ayıptır ne yıldızı be kardeşim iki stoperin arasından çıkmıyor bu gözler meloyu izledi atibayı izlyor şutu yok fernandonun ortasaha oynuyo bu adam!
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