 Görkemli başarısızlık! – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Görkemli başarısızlık!

    Görkemli başarısızlık!

    Sahada dökülen takımı seyreden Hırvat hoca, Başakşehir'den bir kez daha fark yedi! Tudor çıktığı 7. büyük maçta 6. yenilgisini aldı. Yine sınıfta kaldı

    Galatasaray'ın başında 'stajer hoca' unvanından bir türlü kurtulamayan İgor Tudor, Başakşehir karşısında da bir kez daha felaketi yaşadı: 5-1. Gençlerbirliği karşısında alınan 5-1'lik galibiyetin etkisiyle Eren ve Gomis üzerinde ısrar eden Hırvat hoca, ancak onlara top getirecek Rodrigues ve Yasin'i kenarda bırakmayı tercih etti! Başakşehir'in ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına, Belhanda, Tolga, Ndiaye gibi oyuncuların dökülmesine karşın ilk değişikliğini 79. dakikada yaptı. Belhanda'yı çıkarıp, Rodrigues'i aldı ama atı alan Başakşehir, çoktan Üsküdar'a geçmişti. Adebayor'ın hat trick yaptığı maçta Attamah ve Kerim Frei farklı galibiyeti getiren isimlerdi. Geçen sezon Tudor'u 4-0 mağlup eden Abdullah Avcı'nın takımı bu kez 5 gollü bir destana imza attı.

    RAKİPLERİNİ ÇÖZEMEDİ
    Tudor'un payına ise yine hüsran düştü. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir'e karşı 7 maça çıkan ve henüz galibiyeti bulunmayan genç çalıştırıcı, 6. mağlubiyetini yaşadı. Nazar boncuğu bir de beraberliği bulunuyor!..

    Bülent CAN

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:33
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