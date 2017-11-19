Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan tepki geldi.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadelenin 25. dakikasında Attamah'ın attığı golle Medipol Başakşehir, Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takımın mücadelesini takip eden Felipe Melo'da bu gole tepki gösterdi.
Melo'nun tepkisi:
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:31
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 5
Yorum
misafir yıldırım demirören tam saman altından su yürüten bir adam .. Zaten sıfatı bana hiç güven vermiyor beşiktaş kulübünüde uğrattığı zarar ortad
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Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi
Toplam 6
Yorum
sevimsiz bunu görünce acayip demoralize oluyorummmmmmmmmmmmm
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Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok!
Toplam 4
Yorum
ayıptır ne yıldızı be kardeşim iki stoperin arasından çıkmıyor bu gözler meloyu izledi atibayı izlyor şutu yok fernandonun ortasaha oynuyo bu adam!
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