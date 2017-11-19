Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Galatasaray'da 5-1'lik Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası kritik toplantı gerçekleşecek. Başkan Dursun Özbek, Sportif Direktör Cenk Ergün ve Teknik Direktör Igor Tudor yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplantı yapacak.
NTV Spor'un haberine göre, Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un akıbeti belirsizliğini korurken, başkan Dursun Özbek ile sportif direktör Cenk Ergün, yarın Florya'da Hırvat teknik adamla kritik bir toplantı gerçekleştirecek.
Büyük maçlarda henüz galibiyeti bulunmayan Igor Tudor'un düzenlenecek bu toplantı sonrası takımla yola devam edip etmeyeceği konusunda kesin bir kararın çıkması bekleniyor.
YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ!
Taraftarın büyük tepkisini çeken Tudor'un bu zamana kadar hep arkasında duran yönetimin, Başakşehir yenilgisiyle ikiye bölündü.
Bir kısım yöneticilerin Tudor'la yolların ayrılıp, Fatih Terim'in göreve getirilmesi yönünde görüş bildirdiği, diğer kısmın ise Tudor'la en azından devre arasına kadar yola devam edilmesi gerektiğini söylediği öğrenildi.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:59
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8 yıl sonra 5 gol yedi
Toplam 3
Yorum
Besi bir yerde Hani ove ove bitirilemeyen "Imparatudur" ne oldu Rakip biraz guçlu olunca sonuç sifir oynadigi hiç bir denk takimi yenemedi .paralar gittiii
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'Avcı' 'Aslan'ı yakaladı!
Toplam 33
Yorum
MERT yakalar tabii tolga nın ndiyane nin latovlevici nin belhanda nın ne oynadığını bilmiyor çift forvette kanat yok sistem yok kovun gitsin
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Albayrak'ın attığı tweet geceye damga vurdu!..
Toplam 3
Yorum
Çare Terim #ÇareTerim
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