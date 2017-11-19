Cimbom’a 6 gol!

SARI-lacivertlilerin genç takımları ezeli rakipleri Galatasaray ile 2 maç yaptı. U-15'lerde Kanarya 2-0 kazanırken goller Gürol ve Ömer'den geldi. 14 Yaş Altı'nda ise Fenerbahçe, Cimbom'u 4-2'lik skorla devirmeyi bildi. Melih Bostan 3 golle hat-trick yaptı. Diğer golü Muhammed Emin kaydetti.