 Cimbom’a 6 gol! – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Cimbom’a 6 gol!

    Cimbom’a 6 gol!
    SARI-lacivertlilerin genç takımları ezeli rakipleri Galatasaray ile 2 maç yaptı. U-15'lerde Kanarya 2-0 kazanırken goller Gürol ve Ömer'den geldi. 14 Yaş Altı'nda ise Fenerbahçe, Cimbom'u 4-2'lik skorla devirmeyi bildi. Melih Bostan 3 golle hat-trick yaptı. Diğer golü Muhammed Emin kaydetti.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:12
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