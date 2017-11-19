 Bunu hak etmedik – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Bunu hak etmedik

    Bunu hak etmedik

    Tudor, “Bir çok oyuncum gününde değildi. Başakşehir ise bizden daha iyi oynamadı. Abartılı bir skor, 2 atak 2 gol oldu. Diğer taraftan sahada Adebayor farkı vardı” dedi

    GALATASARAY Teknik Direktörü İgor Tudor, Başakşehir'in 5-1'lik bir oyun oynamadığını belirtti. Hırvat hoca, "Başakşehir'i kutluyorum. Kazanmayı hak ettiler. Adebayor maça tek başına karar verdi. Kendi takımımda birçok oyuncum gününde değildi" şeklinde konuştu. Gol beklentisi olduğu için çift forvetten vazgeçmediğini belirten Tudor, "O yüzden değişiklik yapmadım. 2-0'dan sonra ikinci yarı iyi başladık, golü de bulduk. 3. gol maçın kırılma anıydı" diye konuştu. Başakşehir'e karşı alınan 5-1'lik skorun fazla olduğunu ifade eden Hırvat çalıştırıcı, "Abartılı bir skor. 2 gole baktığınız zaman, 2 atak 2 gol. Diğer taraftan Adebayor farkı vardı" diye konuştu.

    İYİ OYNAMADI
    ASLAN'ın hocası, "Kazanmalarının sebebi Adebayor'du. Çünkü Başakşehir bizden daha iyi oynamadı. Analizim var ama bunu sizle paylaşamayacağım. Şu an rakibimizi tebrik etmemiz gerekiyor. Bireysel eleştiri yapmamız gerekiyor. Önemli olan şampiyonluk" dedi.

    Savaş ÇORLU

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:00
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