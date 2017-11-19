Bunu hak etmedik
Tudor, “Bir çok oyuncum gününde değildi. Başakşehir ise bizden daha iyi oynamadı. Abartılı bir skor, 2 atak 2 gol oldu. Diğer taraftan sahada Adebayor farkı vardı” dedi
GALATASARAY Teknik Direktörü İgor Tudor, Başakşehir'in 5-1'lik bir oyun oynamadığını belirtti. Hırvat hoca, "Başakşehir'i kutluyorum. Kazanmayı hak ettiler. Adebayor maça tek başına karar verdi. Kendi takımımda birçok oyuncum gününde değildi" şeklinde konuştu. Gol beklentisi olduğu için çift forvetten vazgeçmediğini belirten Tudor, "O yüzden değişiklik yapmadım. 2-0'dan sonra ikinci yarı iyi başladık, golü de bulduk. 3. gol maçın kırılma anıydı" diye konuştu. Başakşehir'e karşı alınan 5-1'lik skorun fazla olduğunu ifade eden Hırvat çalıştırıcı, "Abartılı bir skor. 2 gole baktığınız zaman, 2 atak 2 gol. Diğer taraftan Adebayor farkı vardı" diye konuştu.
İYİ OYNAMADI
ASLAN'ın hocası, "Kazanmalarının sebebi Adebayor'du. Çünkü Başakşehir bizden daha iyi oynamadı. Analizim var ama bunu sizle paylaşamayacağım. Şu an rakibimizi tebrik etmemiz gerekiyor. Bireysel eleştiri yapmamız gerekiyor. Önemli olan şampiyonluk" dedi.
Savaş ÇORLU
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:00
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 5
Yorum
misafir yıldırım demirören tam saman altından su yürüten bir adam .. Zaten sıfatı bana hiç güven vermiyor beşiktaş kulübünüde uğrattığı zarar ortad
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Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi
Toplam 6
Yorum
sevimsiz bunu görünce acayip demoralize oluyorummmmmmmmmmmmm
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Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok!
Toplam 4
Yorum
ayıptır ne yıldızı be kardeşim iki stoperin arasından çıkmıyor bu gözler meloyu izledi atibayı izlyor şutu yok fernandonun ortasaha oynuyo bu adam!
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