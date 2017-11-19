 Bu kez kurtaramadı – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Bu kez kurtaramadı

    Bu kez kurtaramadı

    Aslan’ın golcüsü görevini yaptı ancak yeterli olmadı. G.Saray bu sezon ilk kez Gomis’in gol attığı bir maçı kazanamadı

    GalataSARAY'ın Aslan Kral'ı Bafetimbi Gomis, görevini yaptı ama bu kez takımını kurtaramadı. 32 yaşındaki futbolcu, 55. dakikada durumu 2-1'e getiren golü kaydetti. Böylece gol sayısını 12'ye yükselten Fransız futbolcu, krallık yarışında Göztepeli Jahovic'i geçip ilk sıraya yerleşti. Bu arada bir genenek de son buldu. Galatasaray bu sezon ilk kez Gomis'in gol attığı bir maçı kaybetti. 12 gol, 3 asist üreten tecrübeli santrfor toplam 15 gole katkı ile Aslan'ın en skorer ismi durumunda.e
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:31
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